Grupo Boticário fará entregas apenas com veículos elétricos até 2025

O Grupo Boticário anunciou hoje, 22, o início de um plano de adaptação em suas operações logísticas que prevê o uso de apenas veículos elétricos em suas entregas. A meta é ter somente veículos elétricos em toda a logística nacional até 2025, como parte do compromisso ambiental da empresa para o futuro. A partir desta semana, os primeiros 14 veículos elétricos passam a integrar a frota de entregas de São Paulo e região metropolitana.

Leve valor para a sua carreira e para o seu negócio com as práticas ambientais, sociais e de governança.

Neste primeiro momento, os veículos irão circular na cidade de São Paulo, mas o objetivo é que, até o final do ano, o modal sustentável também seja expandido a outras capitais do país, como Curitiba e Belo Horizonte. A empresa terá quatro anos para atingir o objetivo de ter 100% das entregas feitas por veículos elétricos em todo o país.

Compromissos ambientais

A iniciativa com foco na mobilidade elétrica faz parte de um plano de sustentabilidade mais robusto do Grupo Boticário com foco na década de ação. Em abril, a companhia assumiu 16 compromissos socioambientais reunidos na plataforma "Uma Beleza de Futuro". Uma das metas é neutralizar as emissões de carbono até 2030 e ter melhor eficiência energética em fábricas e centros logísticos.

O comprometimento com o desenvolvimento econômico sustentável fez do Boticário a empresa destaque na categoria bem-estar no prêmio Melhores do ESG, organizado pela EXAME. Veja matéria completa.

Recentemente, a empresa também anunciou ter atingido a marca de 100% das fábricas operando com energia renóvavel, advinda das fontes éolica, solar, hidrelétrica e biomassa.

Na esteira dos objetivos ESG, o Boticário também anunciou, em dezembro do ano passado, a primeira emissão de títulos verdes atrelados a metas de sustentabilidade do país, em uma captação de 1 bilhão de reais.

Fique por dentro das principais tendências das empresas ESG. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.