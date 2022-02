Grupo Carrefour Brasil tem dia dedicado à contratação de refugiados

O Grupo Carrefour Brasil realizará no dia 15 de fevereiro uma ação voltada exclusivamente para a contratação de pessoas em situação de refúgio. A iniciativa vale para todas as unidades do Carrefour no Brasil e conta com oportunidades em várias funções.

A companhia estima que tenha hoje mais de 250 pessoas em situação de refúgio trabalhando no Carrefour, sendo que somente no ano passado 150 novos funcionários com esse perfil passaram a integrar a companhia.

Com diversas edições ao longo do ano, os chamados Dias D, realizados pela companhia desde 2018, consistem em datas especiais voltadas para a contratação de profissionais de grupos minorizados. Com esta iniciativa, o Grupo Carrefour Brasil vem contribuindo para a inclusão profissional dessas pessoas, reforçando o compromisso com o aumento da representatividade de grupos minorizados no seu quadro de funcionários.

"Promovemos a inserção profissional para grupos minorizados por entendermos que o trabalho é um dos principais fatores de inclusão social e que o setor do varejo é uma porta de entrada importante para o mercado de trabalho”, afirma Kaleb Machado, gerente de diversidade e inclusão do Grupo Carrefour Brasil.

Além da realização dos Dias D e de parcerias com organizações para reforçar a contratação de pessoas em situação de refúgio, como o Instituto Adus, a companhia mantém o IDE (Inclusão, Diversidade e Equidade), programa interno voltado para o desenvolvimento e aceleração de carreira de funcionários de grupos minorizados (mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados). Durante o programa, os funcionários selecionados passam por uma trilha de conhecimento denominados “soft skills” e capacitação técnica.

Como se canditar

Para se candidatar, um dos pré-requisitos é que o profissional em situação de refúgio se identifique com o propósito do Grupo Carrefour Brasil. Nas contratações, são levadas em conta tanto as aptidões individuais que atendem às exigências das vagas quanto a meta de do time.

As vagas são para todas as unidades do Carrefour no Brasil e possuem cargas horárias distintas de acordo com a oportunidade, sendo que há oportunidades para recepcionista de caixa, repositores, agente de fiscalização, auxiliar de perecíveis, açougueiro, padeiro, peixeiro, entre outros.

Além de todos os benefícios legais, o Carrefour oferece convênio médico, odontológico e de farmácia, bem como 5% de descontos nas compras realizadas com o Cartão Carrefour nas unidades da rede.

Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada. As inscrições acontecem no dia 15 de fevereiro pela página de Carreiras da companhia.