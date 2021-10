Grupo de limpeza e segurança Verzani & Sandrini pede registro para IPO

O grupo especializado na prestação de serviços de limpeza e de segurança patrimonial Verzani & Sandrini pediu registro para uma oferta inicial de (IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos para seguir crescendo via aquisição de rivais menores.

No prospecto preliminar da oferta apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa que também se apresenta como V&S afirma que tem cerca de 50.000 funcionários e 1.400 clientes.

O pedido vem depois que a rival GPS movimentou 2,5 bilhões de reais em um IPO em abril deste ano na B3.

Segundo o documento, a V&S teve receita líquida de 1,75 bilhão de reais em 2020, estável em relação ao ano anterior, mas o líquido caiu 86,8%, para 3,7 milhões de reais.

Fundada em 1967 e com sede em Santo André, na Grande São Paulo, a V&S vem desde 2018 crescendo num mercado altamente fragmentado no Brasil. A empresa comprou oito rivais de menor porte, após ter admitido como sócia a gestora Neo Investimentos. No ano passado, abrigou também na sociedade a Kinea, braço de private equity do Itaú Unibanco.

No IPO, que será coordenado por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS-BB e Bradesco BBI, a companhia pretende usar os recursos da venda de ações novas para fazer "aquisições estratégicas". Atuais acionistas do grupo, incluindo membros da família fundadora, também pretendem vender uma fatia no negócio.