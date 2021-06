Grupo Fleury compra laboratórios Pretti e Bioclínico por R$ 315 milhões

O Grupo Fleury anunciou nesta terça-feira (1º) a compra dos laboratórios Pretti e Bioclínico. O grupo pagou 193,1 milhões de reais pelo Laboratório Pretti, enquanto desembolsou outros 122 milhões de reais para assumir o Laboratório Bioclínico. O negócio precisa atender algumas condições não reveladas e as duas aquisições marcam a entrada do grupo no Espírito Santo, segundo a companhia.

"Esses movimentos reforçam, sobretudo, a estratégia de aceleração de crescimento, com expansão de serviços e presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, bem como com o contínuo fortalecimento no mercado de medicina diagnóstica", afirmou a companhia em fato relevante

No documento, o Fleury afirma que a receita bruta auditada do Pretti, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, é de R$ 45,6 milhões. A receita bruta do Bioclínico para o mesmo período é de R$ 42 milhões.

Com estas duas aquisições, a companhia superou o patamar de R$ 1bilhão investidos em aquisições nos últimos 5 anos -- com a aquisição de 12 empresas que somam mais de 125 unidades e atendimento e mais de meio milhão de reais em receita anual.