Grupo Soma dispara quase 9% após Arezzo demonstrar interesse em aquisição

As do Grupo Soma (SOMA3), dono de marcas como Farm e Animale, subiram 8,9% na nesta quarta-feira, 3, após a empresa ser abordada pela Arezzo (ARZZ3) para uma aquisição. A proposta de negócio foi divulgada pelo site Pipeline, do Valor.

As ações da Arezzo subiram 5,33%.

As companhias já vem conversando há alguns meses, mas agora o negócio deve ser discutido com o conselho do Grupo Soma, disseram três fontes ouvidas pelo site. As conversas são preliminares e podem não avançar, disseram as fontes.

O que diz a Arezzo

O grupo de moda Arezzo afirmou, por meio de fato relevante, que mantém discussões com "diversos parceiros potenciais", mas que não assinou qualquer documento envolvendo o Grupo Soma.

"A companhia comunica que não contratou assessores financeiros e não assinou qualquer documento ou proposta com o Grupo Soma", afirmou.

A empresa afirmou que, para consolidar-se como uma "casa de marcas", busca ativamente oportunidades para complementar seu portfólio. "A companhia mantém com diversos parceiros potenciais conversas preliminares a respeito do tema", disse.