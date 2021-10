Grupo Vamos tem lucro 127% maior e registra novo recorde trimestral

A Vamos é líder com uma participação de cerca de 30% do mercado de locação e equipamentos no país e já alcançou a marca de 5% do total de emplacamentos de caminhões no território nacional.

No terceiro trimestre deste ano, o grupo registrou 20.384 ativos locados, alta de 45,4% frente ao mesmo período do ano passado% e totalizou um Capex contratado de 926 milhões de reais, crescimento de 191%. Deste, 80% referente à aquisição de caminhões e o restante em máquinas da linha amarela (da construção como escavadeiras, carregadeiras, compressores, entre outros e verde (agrícola).

“A nossa felicidade maior é sobre o que virá acontecer. A Vamos acumula 2,8 bilhões de reais em capex contratado nos últimos nove meses do ano. Este capex trará os resultados nos próximos meses e anos. Se a gente parar de assinar contrato hoje, já teríamos crescimento da companhia no ano que vem. Nós já temos o crescimento do ano de 2022 todo contratado. Obviamente, não vamos parar. Seguiremos muito forte”, acrescenta Couto.

Outro destaque do balanço no terceiro trimestre foi a redução da alavancagem e da dívida bruta da empresa. No período, a relação dívida líquida/Ebitda foi de 1,5 vezes, o que representa uma queda de 37,5%, na comparação com o mesmo período ano passado. Já a dívida líquida ficou em 1,37 milhão de reais, enquanto no segundo trimestre era de 1,91 milhão de reais, um recuo de 28,2%.

No mês passado, o Grupo Vamos levantantou 1,098 bilhão de reais com sua oferta subsequente de (follow-on). O por ação ficou em 16,75 reais. Segundo Couto, o valor é suficiente para a cobrir a dívida da companhia até 2026. “Isso mostra o quão robusto está o nosso caixa. Isso nos prepara para 2022. Temos uma posição bastante confortável para os próximos anos.”