Guerra promocional entre TikTok e Kwai dá até R$ 150 por amigo convidado

Em uma estratégia parecida com a guerra travada entre as carteiras digitais, que para atrair usuários chegaram a oferecer até 70% de desconto em estabelecimentos, as redes sociais chinesas Kwai e TikTok oferecem prêmios em dinheiro a cada usuário que conseguir trazer amigos para acompanhar os vídeos curtos criados por seus usuários.

Mas não basta convidar pessoas: é necessário que os amigos que entrem pelo link de convite vejam por 3 minutos (Kwai) ou 30 minutos (TikTok) por dia os conteúdos exibidos diariamente, por até dez dias consecutivos. Atualmente, o Kwai e o Tik Tok prometem oferecer até 150 reais por amigos convidados, desde que eles sigam as missões indicadas de assistir aos vídeos.

Há quem tenha testado e esteja aproveitando a renda extra "até quando a rede social permitir". É o caso da família da diarista Gildaci Fernandes, de 39 anos. "Meu marido convidou 12 pessoas pelo código dele.

Em três meses, arrecadamos 500 reais. Com este dinheiro investimos 250 reais para o nosso filho, fizemos um reparo no carro e ainda temos 150 reais para resgatar". Fernandes também testou o programa de indicação da concorrente TikTok, mas não conseguiu arrecadar muito dinheiro.

As diferenças entre as campanhas

O Kwai Bônus varia de acordo com campanhas e atividades específicas, é temporário e cada campanha tem um prazo de duração, que é divulgado junto com as regras de participação.

Os usuários ganham “Kwai Golds” à medida que completam missões dentro da plataforma. Além de ganhar pontos ao convidar pessoas para o aplicativo, é possível ganhar pontos assistindo a vídeos ou fazendo check-in diário.

A rede social não permite o registro repetido e o login de várias contas no mesmo dispositivo móvel. Além disso, somente um número de telefone celular pode estar vinculado a uma conta registrada para participar da tarefa de assistir aos vídeos.