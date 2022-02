Gusttavo Lima está ganhando milhões fora dos palcos; veja onde ele investe

Se você pensa que a fortuna dos cantores sertanejos é apenas consequência dos shows que eles fazem pelo Brasil afora, está completamente enganado. A verdade é que eles descobriram uma verdadeira máquina de fazer dinheiro fora dos palcos.

Gusttavo Lima que o diga. O cantor que vem emplacando um sucesso atrás do outro, estando entre os 5 artistas mais ouvidos no Spotify, está faturando milhões sem nem sair de casa. Talvez você ainda não saiba, mas além de cantor, Gusttavo também é um forte investidor do agronegócio no Brasil.

Dono de fazendas milionárias nos estados de Goiás e Minas Gerais, o sertanejo é um verdadeiro fenômeno do setor rural. Não à toa, em 2020 foi homenageado pelos maiores produtores de grãos do país, que o nomearam como “Embaixador do agronegócio”.

Para você ter uma ideia, Gusttavo Lima já é dono da fazenda Recanto Feliz, uma das maiores propriedades de Goiás. Além da fazenda “Balada” em João Pinheiro, Minas Gerais. Com 3.000 hectares de terras, criação de gado importado, cavalos de raça e plantação de alimentos.

E ele não perde tempo. De acordo com o portal Compre Rural, logo após a homenagem dos agricultores já iniciou as negociações para comprar uma fazenda no estado do Mato Grosso. Avaliada em R$275 milhões, a propriedade possui mais de 39.000 mil hectares de área agricultável pronta para o plantio.

Para quem acompanha o cantor e pensa que isso é mera ostentação ou apenas para ter um cantinho de paz e sossego, saiba que não.

Muito pelo contrário, a compra dessa e de outras fazendas trata-se de uma estratégia muito inteligente para lucrar milhões com o setor que tem carregado o Brasil nas costas e entregado lucros milionários para os investidores do agro.

Ficou interessado? Pois saiba que você também pode abocanhar uma parte dos lucros do agro brasileiro. E o melhor de tudo: sem precisar gastar fortunas em terras ou cabeças de gado. E a notícia boa é que podemos estar diante de um dos melhores cenários para o agronegócio no Brasil e você só tem a se beneficiar.

Safra recorde para 2022 e commodities em alta

Muito se fala sobre as crises econômicas pelas quais o Brasil vem passando, mas talvez o que você ainda não saiba é que o país é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Em meio à pandemia do coronavírus em 2020, o agronegócio ganhou destaque sendo o setor que mais cresceu durante a .

De janeiro a dezembro de 2020, o país foi responsável por exportar 82,978 milhões de toneladas de soja ao exterior, alta de 12% se comparado a 2019, que havia fechado em 74,063 milhões de toneladas. Em 2021 não foi diferente: o Brasil exportou 86,628 milhões de toneladas de soja em grão, 5,2% mais que no ano anterior.

Mas não é só a soja que vem se destacando no mercado. O milho também tem apresentado bons números. A estimativa para a produção do grão em 2022 é de 108,9 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 24,1% em relação à safra de 2021 (21,2 milhões de toneladas a mais).

Isso só confirma o potencial de ganhos do agro no ano de 2022, tendo em vista que o aumento nas produções desses grãos resultam em mais dinheiro para a economia.

QUER BUSCAR LUCROS COM A PRÓXIMA SUPERSAFRA DO AGRO SEM PRECISAR COMPRAR UMA FAZENDA? SAIBA COMO AQUI

Um verdadeiro gerador de riquezas: 28% do PIB nacional e receita em dólar

Não é por acaso que o setor agropecuário carrega o título de “motor da economia brasileira”.

De acordo com os cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) a participação da agropecuária no PIB nacional está cada vez mais perto de chegar a 28%.

Mas para que você entenda melhor a definição desses números, dê uma olhada na imagem abaixo como é esse cálculo é feito por regiões:

Agora veja as principais exportações brasileiras em 2021:

Agora veja alguns dados de estudos da área de inteligência da Embrapa (2021):

O Brasil é o maior exportador de carne bovina ;

; Quarto maior exportador de grãos com 19% do mercado global;

Responde por 50% do comércio mundial de soja ;

; Foi o país que mais exportou soja no mundo com 84 milhões de toneladas exportadas, em 2020, no pico da pandemia de COVID-19;

O lugar do Brasil na agricultura global está crescendo cada vez mais rápido. Em 40 anos, a produção da safra brasileira já cresceu 385% enquanto sua área agrícola cresceu apenas 32%, o que ajudou a transformá-lo de um país importador de alimentos para um dos principais exportadores globais usando apenas 30% do seu território para a agricultura e pecuária.

Já deu pra ver que o país tem grande êxito nessa área, mas ainda pode ficar melhor…

Vendas em dólar, lucros 5x maiores

Se por um lado o dólar acima de R$ 5 causa sérias preocupações para os turistas, por outro lado ela gera altos lucros para os investidores agropecuaristas.

A receita do agro é em dólar, ou seja, você pode ver seus lucros se multiplicando por até 5 vezes, considerando o valor da moeda americana que hoje está na casa dos R$5,16.

Pense só em quantas viagens você pode fazer se conseguir e garantir sua fatia no mercado agro. Imaginou? Vai ficar ainda melhor.

Veja bem, com o aumento da demanda por produtos agrícolas (exportação) aumentam os preços das commodities e consequentemente os lucros dos produtores. Ou seja, as chances de ganhos são cada vez melhores.

E você está diante da oportunidade de participar dessa super safra milionária sem grandes esforços. Sendo bem claro, você não vai precisar desembolsar nenhuma grande quantia, afinal, você não precisará comprar nenhuma fazenda ou cabeça de gado para lucrar com esse setor.

QUERO BUSCAR UMA FATIA DO DO AGRONEGÓCIO SEM SAIR DE CASA

A partir do dia 21 de fevereiro você poderá garantir a sua participação nesta safra milionária sem ao menos ter de sair de casa ou ser dono de fazendas

Já ficou claro para você o potencial do mercado agropecuário, e a importância dele para a economia do país.

Mas, o mais importante aqui é que você saiba que assim como o Gusttavo Lima e outros milionários sertanejos, você também pode colher os frutos dessa supersafra milionária. E o melhor: sem ter de gastar milhões por isso.

No dia 21 de fevereiro, você terá a chance de participar da transmissão online e 100% gratuita, onde terá todas as informações necessárias para buscar lucros nesta safra milionária.

Neste encontro você vai contar com toda a experiência do George Wachsmann, CIO da Vitreo, a gestora que hoje já detém de R$ 13 bilhões de patrimônio sob custódia.

E melhor, ele vai detalhar todas as oportunidades de investimentos em agro para que você possa buscar lucros exponenciais com esse mercado.

Mas pode ficar despreocupado, esse evento é 100% gratuito e você não vai precisar comprar nada. Pelo contrário, o objetivo desta transmissão é te dar acesso à estratégia que te possibilitará buscar lucros expressivos com o agronegócio brasileiro sem ao menos levantar do sofá de casa.

Porém, esteja ciente de que a oportunidade de buscar multiplicar os seus investimentos com o agronegócio está nas suas mãos.

Neste exato momento, enquanto escrevo esse texto, milhões de toneladas de grãos estão sendo exportados para o exterior, e como consequência, rendendo lucros para aqueles que se diferenciam da maioria e investiram no setor mais promissor da economia.

Agora está nas suas mãos, você pode continuar seguindo a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido, ou arregaçar as mangas e aproveitar as oportunidades de ganhos que o mercado te dá.

Espero que tome a decisão certa. E garanta a sua participação no que pode ser a próxima maior safra do dinheiro já vista. Clique no botão abaixo e garanta sua participação gratuita na reunião com o Jojo:

INSCRIÇÃO GRATUITA: QUERO SABER COMO BUSCAR LUCROS COM O AGRO E COM A SUPERSAFRA DE DINHEIRO QUE VEM DO CAMPO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo