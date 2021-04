Hapvida aprova oferta de ações de até R$ 2,676 bilhões

O conselho de administração da Hapvida aprovou no domingo oferta de com esforços restritos de colocação, que espera precificar em 20 de abril, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100 mil novas ações e secundária de, inicialmente, 33.333.334 papéis. Tal montante - 133.333.334 ações - pode ser elevado em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

Considerando a cotação de fechamento de sexta-feira da ação, de 14,87 reais, a oferta pode movimentar 1,98 bilhão de reais, sem considerar as ações adicionais. Quando incluídos esses papéis, a soma alcança 2,676 bilhões de reais.

A Hapvida afirma que os recursos da oferta primária serão destinados a investimento na sua estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como para financiar potenciais fusões e/ou aquisições futuras.

BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, da XP Investimentos, Credit Suisse e Citi são os coordenadores da oferta.