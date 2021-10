Hapvida quer levantar R$ 3,2 bi para aquisições e potenciais investimentos

O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a emissão de simples no valor total de 2 bilhões de reais.

A emissão será feita em até duas séries, sendo que o número de séries, a quantidade de debêntures e a taxa final de remuneração serão definidas conforme a demanda pelos títulos.

A ideia inicial é de que as debêntures da primeira série sejam remuneradas a 100% do DI + até 1,45% ao ano, com vencimento em 2027. Já as debêntures da segunda série devem ter remuneração de DI + até 1,65% ao ano, com vencimento em 2029.

Em complemento à oferta, a Hapvida também entrou com pedido de análise na CVM para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários ( ) da Virgo Companhia de Securitização no montante de até 1,2 bilhão de reais e lastreados em debêntures simples.

O objetivo das emissões, segundo a Hapvida, é pagar dívidas oriundas de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da Companhia em curso". O que sobrar vai para o caixa da empresa.