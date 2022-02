Herdeiros já podem consultar valores 'esquecidos' nos bancos

Herdeiros também poderão consultar valores de "dinheiro esquecido" em contas bancárias vinculadas ao CPF ou CNPJ de pessoas falecidas. Para tanto, basta usar o site que o Banco Central (BC) disponibilizou para este objetivo, o Sistema de Valores a Receber (SVR). Tutores, representantes legais e outros também poderão fazer a consulta de terceiros, como menores de idade.

Para o estágio da consulta, não é necessário login, apenas com o documento e a data de nascimento já é possível verificar se existe alguma quantia para receber.

O BC ainda não definiu o procedimento sobre como o saque será realizado — se será, por exemplo, necessária a apresentação de inventário ou algo semelhante.

"O Banco Central divulgará, em breve, informações sobre procedimentos adicionais a serem adotados por terceiros legalmente autorizados [procurador, tutor, curador, herdeiro, inventariante ou responsável por menor não emancipado]", informou a autarquia.

O serviço do "dinheiro esquecido" está disponibilizado pelo BC desde segunda-feira, 14, e serve para as pessoas consultarem se possuem alguma quantia "esquecida" em contas bancárias.

O SVR foi criado exclusivamente para este fim após alta demanda de tráfego no sistema de Registrato do BC. Apenas pelo endereço na internet do SVR, é possível consultar as informações.