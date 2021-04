Hering dispara 34% após oferta de fusão do Grupo Soma

As da Hering (HGTX3) abriram em alta de 34,% nesta segunda-feira, 26, após ser anunciado o acordo de combinação de negócios com o Grupo Soma (SOMA3), que sobe 1,77% nos primeiros minutos de pregão.

Segundo fato relevante, os acionistas da Hering irão receber 9,63 reais por cada ação da companhia em 10 dias úteis após o fechamento da operação mais 1,62 ação ordinária do Grupo Soma. A oferta avalia a Hering em 5,1 bilhão de reais.

Em fato relevante, a Hering também pontuou que a operação deve garantir uma “avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”.

“A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, afirma a Hering.

O acordo prevê compromisso de exclusividade com o Grupo Soma, que, caso descumprido, prevê multa de 250 milhões de reais. A operação ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Além do Grupo Soma, a Hering também havia despertado interesse da Arezzo (ARZZ3), que há duas semanas fez uma proposta de fusão que a avaliou em 3,4 bilhões de reais. Na , suas ações operam em queda de 2,9%.