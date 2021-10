Hortifruti do GPA? Pão de Açúcar Fresh é nova aposta do grupo

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) lança nesta sexta-feira, 29, a primeira loja do ‘Pão de Açúcar Fresh’, novo formato de hortifruti do grupo. O segmento, também conhecido como sacolão, será especializado em alimentação fresca e perecíveis, focando em frutas, legumes, carnes, peixes, padaria e mercearia básica.

O Fresh é a nova aposta do grupo para desenvolver a marca no contexto de bairro, competindo com feiras limpas, açougues e outras marcas mais estruturadas de hortifruti, como Oba e Natural da Terra. A aposta é conquistar o cliente em compras do dia a dia, que atendam a necessidades básicas.

O lançamento acontece duas semanas após o GPA desistir da bandeira de hipermercados Extra Hiper, abandonando um segmento que vem enfrentando dificuldades em crescer diante da concorrência com o atacarejo. O GPA vendeu 71 lojas de hipermercado para o Assaí (ASAI3), atacadista do francês Casino, que também é controlador do GPA.

Uma fatia de cerca de 1,2 bilhão de reais dos 5,2 bilhões de reais pagos pelo Assaí pelo Extra Hiper será utilizada para financiar a expansão da marca GPA em suas três bandeiras: supermercado Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar e o novo Pão de Açúcar Fresh.

O Fresh será um modelo de tamanho intermediário, contando com uma área de venda entre 400m² e 700m². Vale lembrar que as lojas de supermercado do grupo possuem a partir de 1.000 m² de área, enquanto o formato Minuto é o mais pequeno dos três, com em média 200m².

"Vamos forte nos formatos de proximidade. Pretendemos dobrar o número de lojas Minuto nos próximos três anos e investir em um segmento de muito sucesso no Brasil que é o hortfruti”, afirmou Jorge Faiçal, CEO do GPA, em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 28.

A primeira loja Pão de Açúcar Fresh será inaugurada em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. A expectativa do grupo é abrir uma segunda loja no estado até o final de 2021, expandindo para um portfólio de 15 a 20 hortifrutis no próximo ano em cidades em que o GPA já atua.

Embora a quantidade inicial do formato seja pequena, Faiçal reforça que o grupo enxerga grande potencial na estratégia.

“Em caso de sucesso, este pode ser um formato multiplicado a centenas de lojas no futuro, com um crescimento tanto orgânico como via expansão. Agora que temos um caixa mais saudável, podemos implementar uma agenda de M&A [fusões e aquisições] mais ativa, realizando aquisições para crescer”, argumentou o CEO.