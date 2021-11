Howard Marks: 'Estamos no início de um ciclo de alta da economia'

Contudo, Marks pontua que existem fatores com implicações no . "Como tem menos pessoas trabalhando, os funcionários podem demandar um salário maior, têm maior poder de barganha. E isso é inflacionário, pois depois que altos níveis de salários forem atingidos, eles não voltam. Podem diminuir, mas não voltam ao que eram antes".

Em geral, as expectativas sobre a inflaçao são fortes, o que apenas prolonga o ciclo. "Nos Estados Unidos quando dizemos que a inflação vai aumentar a população sai comprando tudo e fazendo estoque antes que a crise chegue. Mas esse comportamento é inflacionário".

Por fim, Marks acredita que a previsão é de que haja inflação como havia há dois anos, e não nos níveis de hoje. "Acho que vamos ficar no meio caminho. Mas ninguém sabe, na verdade".

Há uma bolha no mercado?

A grande quantidade de capital em circulação e baixas taxas de juros, bem como a segurança trazida pela ação do BC e do Tesouro americano, elevaram os preços dos ativos, na visão de Marks. Mas os juros, aponta, é o maior responsável. "Quanto mais baixas as taxas de juros, mais caros são os ativos. Mas, qual é a opção? O dinheiro precisa ser aplicado em algum lugar. Empresas de seguro, por exemplo, não têm opção de não . Melhor investir logo do que ficar com rendimento zero. E se for para fora, em algum momento tem de entrar de novo. São duas decisões, e difíceis de tomar".

Portanto, aconselha, o mais importante é investir com cuidado para o longo prazo, por décadas, sem tomar muito risco. "Para isso, é necessário usar dinheiro que não se irá precisar. Senão o risco de estragar tudo no meio do caminho é grande".

No longo prazo, a economia progride, empresas crescem e títulos se valorizam, resume. "Quem fica tirando e colocando perde os melhores fundos e melhores anos. Pode sair de algo que foi bem e entrar em algo que está subindo? Sim. Mas isso está bem longe de ser algo fácil. Tem muita gente inteligente fazendo isso. É como um jogo de futebol contra todos no mundo. Todos estão querendo ter resultados superiores. Mas isso, por definição, não é possível acontecer". A melhor coisa, aponta, é não inventar muito e ser paciente.