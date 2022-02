IBC-Br, Cogna, Alpargatas, reações à Vale e ao Itaú e o que move o mercado

Os principais índices internacionais operam em queda nesta sexta-feira, 11, dando continuidade às perdas da véspera, quando dados da inflação americana voltaram a sair acima do esperado pelo mercado.

O Índice de ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu de 7% para 7,5% no acumulado de 12 meses, estabelecendo uma nova máxima desde 1982 e aumentando a pressão sobre a alta de juros do Federal Reserve (Fed). Após o CPI, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos superaram 2% pela primeira vez desde 2019. Embora tenha voltado para a faixa dos 1,90%, o clima segue negativo nas bolsas de valores.

com grandes perspectivas de crescimento embutidas nos preços são as que mais sofrem no cenário de aperto monetário. O índice global de tecnologia MSCI World Info Tech cai mais de 2% nesta manhã.

A brasileira, com maior composição de empresas de commodities, tem passado imune às expectativas de alta de juros do Fed. O fechou o último pregão em alta, mesmo com Wall Street caindo mais de 2%. Mas a direção do índice nesta sexta não deve depender apenas das commodities, tendo em vista que empresas com peso relevante em sua composição divulgaram dados operacionais na última noite.

Itaú

O Itaú (ITUB4) apresentou líquido recorrente de 7,159 bilhões de reais em seu balanço do quarto trimestre, representando um crescimento anual de 32,9% e 5,6% trimestral. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) ficou em 20,2%.

Vale

A Vale (VALE3) reduziu sua produção de minério de ferro em 7,8% no quarto trimestre em relação ao anterior. A queda foi de 2,4% na comparação anual. As vendas, porém, tiveram um salto de 22,6% no trimestre e de 0,4% frente ao quarto trimestre de 2020. No ano, as vendas foram 8.9% superiores. Para 2022, a empresa divulgou que espera produzir entre 320 e 335 milhões de toneladas de minério de ferro. O balanço da Vale sai no dia 24.

IBC-Br

Nesta sexta, as atenções de investidores locais estarão também com o índice de atividade do Banco Central, o IBC-Br, de dezembro. A expectativa de economistas colhida pela Bloomberg é de que o indicador conhecido como “prévia do PIB” apresente crescimento mensal de 0,5% e de 1% na comparação anual.

Cogna

A Cogna (COGN3) lançou programa de recompra para adquirir até 5,482% das ações em livre circulação. São 102.880.658 papéis, que se comprados pela cotação do último fechamento, poderão movimentar cerca de 250 milhões de reais. As ações da companhia acumulam 43% de queda no período de um ano e 82% em cinco anos.

O lançamento do programa ocorre após o anúncio da saída do diretor-presidente Rodrigo Galindo, que será substituído por Roberto Valério.

"A mudança é resultado de um longo processo iniciado em 2018 quando o Rodrigo Galindo manifestou ao Conselho de Administração a intenção em concentrar sua atuação nos temas estratégicos e no processo de digitalização da companhia", diz a Cogna em fato relevante.

Valério estava à frente das operações da Kroton, responsável pelas operações de ensino superior da Cogna, de onde vem 70% da receita da empresa.

A empresa ainda informou que a Vasta concluiu o ciclo comercial de 2022 com valor anual de contrato (ACV) de 1 bilhão de reais, 35% maior que o de 2021. O ACV da Eleva ficou em 98 milhões de reais.

Alpargatas

A Alpargatas anunciou uma oferta subsequente (follow-on, em inglês) de 37,5 milhões de ações ordinárias (ALPA3) e 57,5 milhões de ações preferenciais (ALPA4). A oferta pode levantar cerca de 2,5 bilhões de reais, considerando as cotações do último fechamento. O dinheiro, segundo a empresa, será usado para financiar a compra de participação na Rothy’s.

Rede D’Or

A Rede D’Or (RDOR3) fechou a compra do Hospital do Coração Duque de Caxias por 83 milhões de reais pagos à vista e em dinheiro. O hospital tem 70 leitos, sendo 20 de UTI, e seu faturamento em 2021 foi de 50,6 milhões de reais.

Usiminas

A Usiminas (USIM5) irá fechar a agenda de balanços da semana, com a divulgação de seus números do quarto trimestre. A expectativa é de que a companhia apresente receita de 8,437 bilhões de reais e Ebitda de 2,277 bilhões de reais.