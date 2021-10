Ibovespa opera próximo da estabilidade em dia de alta no exterior

O opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 14, na contramão das altas do mercado internacional, que segue otimista com a temporada de balanços dos Estados Unidos. Às 10h50, o principal índice da B3 subia 0,02% para 113.483 pontos.

Nos Estados Unidos, os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq sobem mais de 1%, após grandes bancos do país, como Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo, terem apresentado balanços melhores do que os esperados nesta manhã. Os resultados chegaram a impulsionar as dos bancos brasileiros nos primeiros negócios do dia, mas logo entraram em terreno negativo.

Além dos resultados corporativos, investidores seguem atentos aos dados da inflação americana, que saíram abaixo do esperando, reduzindo os temores sobre a alta de preços no país. Divulgado nesta manhã, o índice de ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês) cresceu 0,5% na comparação mensal ante a expectativa de 0,6% de alta. Já o núcleo do PPI saiu de 6,7% para 6,8% na comparação anual, abaixo do consenso de 7,1% de alta.

Da frente de crescimento, os pedidos semanais de seguro desemprego caíram de 329.000 para 293.000. Esta foi a primeira vez desde o início da pandemia em que o número ficou abaixo dos 300.000 pedidos. A inflação e o desemprego mais fracos ajudam a reduzir os temores sobre estagflação, que vinha crescendo entre os investidores.

Destaques

Apesar do alívio, investidores seguem atentos aos sinais de disrupção da cadeia de suprimentos, que se refletem nos preços de commodities energéticas. Nesta manhã, o petróleo brent sobe mais de 1% no mercado internacional, superando a marca de 84 dólares por barril. A valorização, porém, contribui para a alta das ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que sobem cerca de 1%, ajudando a impedir a queda do Ibovespa. Já a PetroRio (PRIO3), com menor peso, figura entre as maiores as altas do índice, subindo pouco mais de 2%.

Outro setor que ajuda a segurar o Ibovespa é o de mineração, com as ações da Vale (VALE3) subindo 0,9%, antes do balanço de sua concorrente Rio Tinto, previsto para esta noite. Siderúrgicas também são negociadas em alta, com destaque para Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4), que avançam cerca de 2%.

Na ponta negativa estão ações que passaram por forte valorização na última sessão. Após disparar mais de 7%, o papel do Pão de Açúcar (PCAR3) cai 1,74%, com investidores realizando lucros. Já a Yduqs (YDUQ3) e Totvs (TOTS3), que terminaram o último pregão com quase 5% de alta caem mais de 1,5%.