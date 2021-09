Ibovespa recua com volta de temores sobre inflação nos EUA

O opera em queda nesta terça-feira, 28, acompanhando o cenário externo negativo, com investidores cautelosos sobre os níveis de inflação nos Estados Unidos. Às 10h40, o principal índice da B3 caía 0,88% para 112.589 pontos.

Nesta manhã, a alta de preços será tratada pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em discurso aos congressistas americanos. Powell dirá que a inflação, antes tratada como meramente passageira, será mais duradoura que o esperado.

As preocupações tem implicações na curva de juros americana. Por lá, os rendimento dos títulos de 5 anos bateram superaram 1% pela primeira vez desde o início da pandemia, enquanto os de 10 anos atingiram o pico de três meses, a 1,546%. Com a maior atratividade dos títulos, tidos como os mais seguros do mundo, o dólar sobe no mundo inteiro. Contra o real, a moeda americana avança 0,56%, a 5,409 reais. O índice Dxy, que mede a variação do dólar contra uma cesta de divisas fortes (como euro e libra), sobe 0,4%.

Com os juros mais altos, de empresas de capital intensivo e perspectiva de crescimento mais longa, como costumam ser as de tecnologia, são as que mais sofrem. No mercado americano, o índice Nasdaq, com maior peso do setor, volta a ter o pior desempenho em relação ao S&P 500 e ao Dow Jones, mais ligados à economia tradicional.

No Brasil, uma das principais representantes do setor, a Locaweb (LWSA3) figura entre as maiores perdas do Ibovespa, recuando 5%. Já as as fintechs Méliuz (CASH3) e Banco Inter (BIDI11) têm respectivas perdas de tombam 4,9% e 4%. A Totvs (TOTS3) cai 2,9%. Ações de empresas de e-commerce também figuram na ponta negativa, com Americanas (AMER3) caindo 3,8% e Magazine Luiza (MGLU3), 2,7%.

As perdas são amenizadas pelas ações dos grandes bancos e da Petrobras, que segue em alta desde que seu presidente, Joaquim Silva e Luna, disse que irá manter a política de preços, na última tarde. Com isso, investidores aumentam a confiança de que a companhia será uma das beneficiadas pela valorização do petróleo, que segue embalado pelas perspectivas de maior demanda, com o fim da pandemia.

Nesta manhã, o petróleo brent sobe 0,95%, a 79,45 dólares por barril. Mais cedo, a commodity bateu 79,94 dólares, renovando seu maior patamar desde 2018 e alimentando as preocupações sobre a inflação. Na , as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) sobem cerca de 2,1%.

Já os grandes bancos avançam na perspectiva de que, com juros mais altos, consigam maiores spreads. Com o maior peso do setor no índice, o Itaú (ITUB4) sobe 1,4%, enquanto Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) avançam 1,8%, 1,4% e 0,8%, respectivamente.

Por outro lado, maior empresa do Ibovespa, a Vale (VALE3), recua 1,8%, acompanhando a queda do minério de ferro na China, após três sessões consecutivas de alta. As siderúrgicas CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR3) e Usiminas (USIM5) também são negociadas com perdas.