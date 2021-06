Ibovespa mantém estabilidade com mercado digerindo dados de inflação

O opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 10, com os investidores avaliando os dados do Índice de ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) divulgados nesta manhã. Às 12h25, o principal índice da B3 caía 0,10% para 129.780 pontos.

Bastante aguardado desde o início da semana, o CPI de maio ficou em 0,6%, elevando a inflação de 12 meses de para 5%. A expectativa era de que o CPI ciassem em 4,7% na comparação anual. Apesar da inflação acima do esperado, os mercados reagiram positivamente, com as principais bolsas internacionais se firmando no campo positivo e o dólar perdendo força no mundo.

Por outro lado, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos, que refletem a expectativa de inflação futura, subiram 2% após a divulgação. "Apesar da alta, não é nada que sinalize uma aversão ao risco muito grave. O mercado está confiando nas palavras do Federal Reserve, de que a inflação americana é passageira", diz Pablor Spyer, diretor de operações da EQI.

No mesmo horário, foi divulgado os dados os pedidos semanais de seguro desemprego da última semana foram revisados para cima, passando de 385.000 para 405.000 pedidos. O desta semana ficou acima das expectativas de 370.000, em 376.000 pedidos.

Na , as da Petrobras (PETR3/PETR4), com grande participação no Ibovespa, sobem quase 1% e ajudam a sustentar o índice próximo de patamares recordes. A valorização ocorre em linha com a alta do petróleo no mercado internacional. Do mesmo setor, as ações da PetroRio (PRIO3) sobem pouco mais de 2%.

Já a maior alta do Ibovespa é liderada pelas ações da Embraer (EMBR3), que disparam mais de 13%, após a Bloomberg noticiar que sua subsidiária Eve negocia uma possível fusão com a empresa americana Zanite Acquisition.

Na sequência, aparecem as ações da Braskem (BRKM5), que sobem mais de 4%, após os papéis terem liderado as quedas do último pregão em meio à realização de lucros. No acumulado do ano, a empresa tem o melhor desempenho do Ibovespa, com apreciaçãode 150%.

Figuram também entre as maiores altas os papéis da Locaweb (LWSA3), que se valorizam 3,3%, depois de a empresa informar que foi concluída a compra da Bling.

Na ponta negativa, as ações da GOL (GOLL4) lideram as perdas, caindo 4%. com investidores realizando lucros, após os papéis terem fechado em alta na última sessão, com o anúncio da aquisição da MAP, a quinta maior companhia aérea do país.

Entre as ações com maior participação no índice, as da B3 (B3SA3) pesam negativamente, voltando a cair mais de 3%, com possível concorrência com a fintech Market 2 Market, que recebeu o aval da CVM para atuar como central depositária de certificados de recebíveis do agronegócio ( ). Com o maior peso do Ibovespa, os papéis da Vale (VALE3) também são negociados em queda.