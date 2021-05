Ibovespa sobe puxado por bancos em dia do balanço do Itaú

O abriu em alta nesta segunda-feira, 3, refletindo o apetite por risco no mercado internacional, com investidores avaliando balanços corporativos e sinais de recuperação econômica. Às 12h10, o principal índice da B3 subia 0,30% para 119.253 pontos.

A Exame Academy oferece o MBA perfeito para dar um salta em sua carreira profissional. Venha conhecer

Na Europa, onde as principais bolsas operam em alta, o índice Dax, da Alemanha, se destaca positivamente subindo quase 1%, após as vendas do varejo alemão surpreenderem, crescendo 11% em março. A expectativa era de os efeitos da terceira onda de coronavírus no país tivesse provocado uma contração de 0,3% do varejo alemão. No continente, os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) também indicaram recuperação da indústria em abril, ainda que os números tenham ficados levemente abaixo do esperado.

Já nos Estados Unidos, o PMI industrial ficou 60,7 pontos, bem acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração econômica, mas abaixo das expectativas de 65 pontos. Ainda assim, os principais índices de sobem e voltam a se aproximar de suas máximas históricas.

Por aqui, as atenções se voltam para Brasília, onde deve ser entrega na Câmara o texto da reforma tributária. A expectativa é de que a reforma seja fatiada em quatro partes, com temas espinhosos, como a CPMF, deixados para o final. Essa, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ser a melhor forma de garantir a aprovação da reforma.

Destaques

Entre os principais componentes do Ibovespa, os grandes bancos têm a maior contribuição para a alta do índice, às vésperas da divulgação do balanço do Itaú (ITUB4), previsto para após o encerramento do pregão. Na semana passada, o resultado do Santander (SANB11) aumentou o otimismo para os resultados de seus concorrentes, com os papéis do setor chegando a subir 9%. Nesta sessão, as ações do Bradesco (BBDC3/BBDC4) sobem pouco mais de 3% e lideram as altas dos grandes bancos, enquanto as do Itaú (ITUB4) avançam cerca de 1,5%.

No entanto, é o setor de rodovias que apresenta as maiores altas do Ibovespa, com as ações da Ecorrodovias (ECOR3) e CCR (CCRO3) chegando a se valorizar mais de 6%. Como motivador para a forte alta estão os dados de tráfego divulgados na noite de sexta-feira, 30, pela CCR. Segundo a companhia, entre janeiro e o penúltimo dia de abril, o tráfego em suas rodovias cresceu 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na ponta negativa, as ações da Sabesp (SBSP3) lideram as perdas do Ibovespa, caindo cerca de 5% após a empresa levar, junto com a Igua Saneamento, o Bloco 2 do leilão da Cedae por 7,3 bilhão de reais. O valor foi 130% acima do mínimo exigido pela concessão da área. A Equatorial (EQTL3), que saiu de mãos vazias do leilão, também está entre as maiores quedas, recuando 1,7%. Analistas do Bank of America, contudo, viram como um fator positivo a "disciplina de capital" da empresa.