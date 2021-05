Ibovespa cai e descola do exterior pressionado por setor financeiro

O recua nos primeiro negócios desta sexta-feira, 21, com as dos grandes bancos impedindo que o índice acompanhe o movimento de alta do mercado internacional. Com o maior peso do setor financeiro no índice, as ações do Itaú (ITUB4) se desvalorizam 0,7%, enquanto as do Bradesco (BBDC3/BBDC4), mais de 1%. Às 12h, a queda do Ibovespa era de 0,45% para 122.151 pontos.

Com a maior participação do índice, a mineradora Vale (VALE3) também não faz sua parte, recuando cerca de 1%, após o minério de ferro registrar nova queda nas bolsas asiáticas. Em Dalian, na China, a commodity fechou em queda semanal de 5,4%, a maior desde março. A desvalorização do metal também pressiona os papéis das siderúrgicas CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5).

A desvalorização do minério de ferro ocorre em meio à pressão do governo chinês, após o metal ter superado a marca dos 200 dólares na última semana em um movimento considerado por muitos analistas como "especulativo". Ainda assim, a expectativa é de que, com a forte demanda da China e a recuperação das maiores economias do Ocidente, o da commodity permaneça em patamares elevados.

No exterior, as bolsas internacionais se recuperam das perdas significativas que tiveram no início da semana por temores de que os Estados Unidos reduzissem estímulos monetários para evitar a alta da inflação no país. Nesta sessão. Embora o risco de sobreaquecimento da maior economia do mundo permaneça como pano de fundo, investidores se animaram com dados sobre a recuperação da economia europeia, que vem ocorrendo de forma mais lenta do que a americana.

Essa melhora do humor se deu ainda de madrugada, quando os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) de maio saíram acima das expectativas em diversos países da Europa. Na Zona do Euro, o PMI composto ficou 56,9 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração econômica e maior que a estimativa de mercado, de 55,1 pontos. O PMI industrial e de serviços ficou em 62,8 e 55,1 respectivamente. Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 50 sobe 0,71%, com as bolsas europeias já próximas do fechamento.

Nos Estados Unidos, os dados do PMI também vieram fortes, com o de serviços ficando em 70,5 pontos ante expectativa de 64,7 pontos. Já o PMI composto ficou em 68,1 pontos. No mercado americano, os principais índices de ações avançam. Por outro lado, a fraqueza do índice Nasdaq em relação aos Dow Jones, que apresenta maior alta, ainda demonstram preocupações com o nível de inflação no país. Conhecido como "índice da tecnologia", o Nasdaq é o mais sensível às expectativas de inflação por ter mais composição de empresas mais dependentes de financiamento barato - a alta da inflação sugere elevação da taxa de juros.

Os sinais de recuperação econômica contribuem com a valorização do barril de petróleo, que vinha se desvalorizando com a expectativa de aumento de oferta e com o avanço da pandemia na Índia. Nesta sexta, o petróleo brent sobe mais de 2%, impulsionando as petrolíferas brasileiras. Na , as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) sobem cerca de 1%, enquanto as da PetroRio (PRIO3), 0,96%.

Nesta sessão, investidores também aproveitam para realizar lucros de alguns dos papéis que mais subiram nos últimos pregões. Na lanterna do índice, estão as units do Banco Inter (BIDI11), que caem quase 4%, após terem subido mais de 3% na última sessão, com o anúncio de parceria com o Banco ABC (ABCB4).

Papéis de shoppings centers, como os do Iguatemi (IGTA3), BrMalls (BRML3) e Multiplan (MULT3) também figuram entre as quedas do dia. O setor vinha sendo um dos mais beneficiados pela busca de investidores por empresas que se beneficiam com o fim da pandemia. Seguindo essa linha, as ações da empresa de eventos Time4Fun (SHOW3), cai mais de 7%.