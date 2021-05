Ibovespa abre em queda após inflação superar estimativas nos EUA

O abriu em queda nesta quarta-feira, 12, após os dados do índice de ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) aumentarem as preocupações sobre a alta da inflação nos Estados Unidos. Às 10h48, o principal índice da B3 caía 1,14% para 121.558 pontos;

Divulgado nesta manhã, o CPI de abril subiu 0,8% na comparação mensal, enquanto o CPI anual passou de 2,6% para 4,2%. Os números ficaram muito acima das expectativas de alta mensal de 0,2% e de 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Com a inflação subindo nos Estados Unidos, o mercado teme que o Federal Reserve (Fed) tenha que subir os juros antes do esperado.

"Estamos em uma fase em que o bom é ruim. Em teoria, a inflação é devido ao crescimento. Mas dados de inflação mais fortes vão fazer com que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) acelere a sua política de cortes de estímulo e também repense sua paciência [sobre a alta de juros]", diz Jefferson laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus.

Com o aumento das preocupações sobre o nível da inflação americana e a possibilidade de os Estados Unidos subirem juros, investidores do mundo inteiro aumentaram posições em dólar, com o índice Dxy (que mede a variação da moeda americana frente a seus pares) subindo para a máxima do dia. Já o rendimento dos títulos públicos americanos de 10 anos, que ajuda a medir a expectativa de inflação no país, subiu quase 3%.

Na Bolsa, ações com múltiplos elevados são as que mais sofrem neste pregão. Isso porque se espera que, com o financiamento mais caro, essas empresas demorem mais para entregar o crescimento esperado. Esse é o caso, principalmente, das companhias com grandes investimentos em tecnologia.

Com participação majoritária de ações do setor, o índice Nasdaq volta a registrar o pior desempenho do mercado americano, abrindo em queda de mais de 1%, enquanto o Dow Jones, com menor presença de empresas de tecnologia, cai menos de 0,3%.

Na B3, as ações ligadas ao setor também figuram entre as maiores quedas do pregão, com Totvs (TOTS3) e Locaweb (LWSA3) em queda de quase 3%. No setor financeiro, as unitis do Banco Inter (BIDI11), recuam cerca de 4%, enquanto os papéis dos grandes bancos caem menos de 2%.

Outro setor penalizados pelas perspectivas de alta de juros nos Estados Unidos é o de e-commerce, com Méliuz (CASH3) caindo mais de 4% e Enjoei (ENJU3) e Mosaico (MOSI3), mais de 3%.