Ibovespa recua com temores sobre inflação

O recua nesta terça-feira, 11, acompanhando o tom negativo do mercado internacional, onde aumentam as preocupações sobre a inflação americana. Às 11h, o índice caia 0,27% para 121.583pontos.

As de tecnologia, conhecidas, de forma geral, por seus múltiplos elevados e tese de crescimento, têm sido as mais afetadas nesse movimento. Isso porque investidores temem que a alta de preços nos Estados Unidos leve o Federal Reserve a subir juros antes do previsto, impactando os financiamentos para projetos de expansão.

No mercado americano, o índice Nasdaq, volta a ter a pior performance, caindo 1%, após já ter registrado a maior queda desde março no último pregão.

Os temores com a inflação crescem às vésperas da divulgação do índice de o ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) e em meio à forte apreciação das commodities. Na China, o minério de ferro voltou a subir, mesmo depois de ter registrado 10% de alta no início da semana.

Por lá, a disparada do minério - peça fundamental para os projetos de infraestrutura do país - tem chamado a atenção de reguladores e nesta madrug a bolsa de commodities de Dalian aumentou as regulamentações para evitar fortes oscilações de preços.

Ainda assim, investidores seguem aumentando posição em ações do setor. Com isso, as ações da Vale (VALE3) sobem mais de 2%, e impede que o Ibovespa caia ainda mais, dada sua grande participação no índice. Papéis de siderúrgicas também se valorizam na esteira da alta do minério de ferro. Entre elas, a maior valorização é da Gerdau (GGBR4), que sobe 1,90%. Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) avançam 1,3% e 0,9%, respectivamente.

Por outro lado, ações ligadas ao lideram as perdas do pregão, com os papéis da Totvs (TOTS3) caindo mais de 5% e os da Locaweb (LWSA3), mais de 2% . Empresas de e-commerce também apresentam perdas significativas, com Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VVAR3) se desvalorizando cerca de 2,5%.

No mercado local, investidores também repercutem o IPCA de abril, que ficou praticamente em linha com as expectativas, com alta mensal de 0,31%. No acumulado de 12 meses, o IPCA subiu de 6,10% para 6,76%, como o esperado. O teto da meta de inflação para este ano é de 5,25%.

"O resultado vai em linha com a acomodação recente, mas não altera a previsão de o IPCA superando 7,5% no acumulado de 12 meses nas próximas divulgações", avaliam analistas da Exame Invest Pro.

Para controlar a inflação, investidores esperam que o Copom dê continuidade ao movimento de alta de juros iniciado ainda em março. Na ata da última reunião, divulgada nesta manhã, o Copom voltou a sinalizar que um novo ajuste de 0,75 ponto percentual poderá ser feito na próxima reunião, em junho.

"Levando em conta o cenário básico e o balanço de riscos, o Comitê avaliou que na próxima reunião seria adequado outro ajuste da mesma magnitude, caso não haja mudança nos condicionantes de inflação", diz a ata.