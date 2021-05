Ibovespa recua com cautela sobre inflação americana

O recua nesta terça-feira, 18, acompanhando o cenário externo de cautela. Às 11h36, o principal índice da B3 caía 0,08% para 122.833 pontos.

No mercado internacional, os principais índices oscilam próximos da estabilidade, com investidores mantendo a cautela sobre o risco de uma disparada da inflação americana. Isso porque, após começar o dia em queda, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos - convencionado como o principal indicador das expectativas sobre a inflação americana - virou para alta ainda pela manhã.

Com os temores de inflação voltando a ditar o ritmo dos negócios, os índices americanos S&P 500 e Dow Jones caem, enquanto o Nasdaq se recupera das últimas perdas, subindo 0,7%.

Na brasileira as da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, voltam a ser negociadas no campo positivo, com ajuda do minério de ferro, que subiu nesta madrugada na China. A valorização de 0,7% dos papéis da mineradora, no entanto, é insuficiente para inverter a direção do índice.

Entre os papéis com maior peso no Ibovespa, os dos grandes bancos também fazem sua parte, com destaque para as ações do Banco do brasil (BBAS3), que avançam cerca de 1%. Com expectativas otimistas sobre a reabertura e recuperação da economia local, ações das administradoras de shopping centers Multiplan (MULT3) e BrMalls (BRML3) se valorizam cerca de 2% e 1%, respectivamente.

Na ponta negativa, as ações da EzTec lideram as perdas do Ibovespa, caindo mais de 4%, após analistas do Credit Suisse terem rebaixado sua recomendação de compra para neutra. Logo atrás, as ações da Minerva caem 3,77%, como resposta à suspensão por 30 dias de exportações de carne bovina na Argentina.

"A Athena, que é a divisão de América Latina da Minerva tem cerca de 25% de sua receita vinda da Argentina", comenta Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro. Por outro lado, ele pontua que o impacto de 30 dias não deve ser grande nas operações da empresa, "A Minerva consegue suprir a exportação por meio de outras plantas, como as do Uruguai e Paraguai."

Outro destaque do pregão são as ações da rede de farmácias Pague Menos (PGMN3), que disparam 10%, após anunciar a aquisição da ExtraFarma por 600 milhões de reais, que pertencia ao Grupo Ultra. Na opinião de Pedro Serra, gerente de Research da Ativa, a operação é positiva para ambas as empresas, ainda que o valor da venda tenha sido 40% do pago pelo Grupo Ultra em 2014.

"A expectativa é que a criação de sinergias possa fazer do business mais interessante para Pague Menos do que o mesmo fora para Ultrapar", afirma em nota. Segundo ele, a Ultrapar também deve se beneficiar da venda, "uma vez que a companhia cessará uma atividade onde vinha perdendo valor ao longo dos últimos anos e utilizará os recursos de modo a operar o mercado de óleo e gás de forma dedicada".