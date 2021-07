Ibovespa abre espaço para queda mais intensa, diz analista técnico do BTG

A queda do de 3,08% para 121.801 pontos na sexta-feira, 30, pode ter consequências negativas para a próxima semana. Isso é o que comenta Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital.

“O movimento do índice virou para baixo com o volume expressivo de vendas”, comentou em análise semanal feita para a Exame Invest. “O cenário ficou feio.”

Segundo o analista, o Ibovespa perdeu a tendência de alta e pode “testar” os 119.593 pontos. “Se azedar ainda mais, o índice pode chegar a 117.083 pontos”, diz.

Além do Ibovespa, Otto Sparenberg analisou as da Vale (VALE3), principal responsável pela forte queda do índice na sexta. Assista a essa e a outras análises no vídeo abaixo.

