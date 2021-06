Ibovespa cai, dólar fica abaixo dos R$ 5 e Eletrobras dispara mais de 8%

O recua nesta sexta-feira, 18, acompanhando o tom de cautela nos mercados internacionais, com investidores ainda digerindo as sinalizações de que o Federal Reserve pretende subir juros um ano antes do esperado, em 2023. Às 11h, o principal índice da B3 caía 0,26% para 127.725 pontos.

Investidores também seguem repercutindo a alta de juros do Banco Central do Brasil e o posicionamento mais duro em relação ao controle da inflação, que seguem surtindo efeito no câmbio. Favorecido pela política monetária mais contracionista, o real volta a ser destaque, com uma das melhores performances do mundo.

Enquanto avança contra as principais moedas desenvolvidas e emergentes, o dólar cai pelo segundo dia consecutivo no Brasil. Na mínima desta manhã, a moeda americana chegou a perder a marca dos 5 reais, sendo negociada a 4,982 reais na venda.

Na , o grande destaque são as da Eletrobras (ELET3/ELET6), que disparam mais de 8% nos primeiros negócios do dia, após o Senado aprovar a Medida Provisória (MP) que prevê a privatização da companhia. O processo deve ocorrer por meio de capitalização na bolsa, com a participação da União sendo diluída para menos da metade da companhia. Mas, como sofreu alterações, o texto voltará para a Câmara, onde deve ser votado no início da semana que vem.

Com grande participação no Ibovespa, as ações da Vale (VALE3) sobem mais de 1% e contribuem com o tom positivo. Por outro lado, os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) voltam a sofrer com a desvalorização do petróleo no mercado internacional e são negociadas em queda. Do mesmo setor, a PetroRio (PRIO3) cai 2% e figura entre as maiores quedas do pregão. Também com participação relevante no índice, os grandes bancos recuam neste início de pregão. Com o maior peso do setor, o Itaú (ITUB4) se desvaloriza 1,37%.