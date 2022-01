Vale e bancos puxam alta do Ibovespa em primeiro pregão de 2022

Após encerrar 2021 com perdas de 11,9%, o avança em seu primeiro pregão de 2022 , acompanhando o apetite por risco no mercado internacional.

No exterior, os principais índices de da Europa avançam cerca de 1%, enquanto os futuros americanos sobem entre 0,40% e 0,80%.

Apesar do ambiente positivo nas bolsas de valores, no mercado de câmbio, o dólar sobe, recuperando parte das perdas do último pregão de 2021, quando despencou mais de 2%.

Às 111h10

Ibovespa: + 0,32% para 105.156 pontos

Dólar: + 0,80%, 5,621 reais

S&P 500 futuro: + 0,30%

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Em Wall Street, o principal destaque são as ações da Tesla, que avançam mais de 7% no pré-mercado da Nasdaq, onde as negociações do mercado à vista abrem às 11h30. A forte valorização ocorre após a empresa de Elon Musk anunciar vendas recordes no quarto trimestre de 2021. As BDRs (TSLA34) da empresa de veículos elétricos sobem 5,95%.

Entre as ações do Ibovespa, os principais bancos do país impulsionam o movimento de alta, após amargarem perdas na última semana. Com os maiores pesos do setor no índice, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) chegam a subir 2% nesta manhã.

Itaú (ITUB4): + 1,96%

Bradesco (BBDC4): + 2,04%

Banco do Brasil (BBAS3): + 2,29%

Outra contribuição para o movimento de alta vem das ações da Vale (VALE3), com a maior participação individual do Ibovespa. A valorização da mineradora é acompanhada por papéis de siderúrgicas, que avançam mais de 2%.

Vale (VALE3): + 2,13%

Usiminas (USIM5): + 2,24%

Gerdau (GGBR4): + 1,91%

Na ponta negativa, as ações de varejo apresentam movimento contrário, depois de figurarem entre os maiores ganhos da semana passada. Entre as maiores perdas do primeiro pregão de 2022 estão as ações da Magazine Luiza (MGLU3), Americanas (AMER3) e Via (VIIA3).

Magazine Luiza (MGLU3): - 3,46%

Americanas (AMER3): - 2,22%

Via (VIIA3): - 2,29%

A desvalorização ocorre após as expectativas para o PIB de 2022, colhidas pelo boletim Focus do Banco Central, serem revisadas para baixo pela segunda semana consecutiva, passando de 0,41% para 0,36% de crescimento.