Ibovespa recua com exterior; Vale sobe após balanço e CVC dispara 6%

O recua nesta terça-feira, 27, acompanhando a fraqueza dos mercados internacionais, após os índices americanos S&P 500 e Nasdaq terem renovado recordes no último pregão. Às 13h o principal índice da B3 caía 0,38% para 120.141 pontos.

Descubra onde estão as melhores oportunidades da com o time de analistas da EXAME Invest Pro

Além das bolsas próximas da máxima histórica, investidores estrangeiros tem evitado tomar grandes posições antes do pronunciamento do presidente Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, após a decisão monetária desta quarta-feira, 28.

"A expectativa é que o Fed não realize alterações em sua política monetária, que será divulgada na quarta-feira. Entretanto, podemos observar uma mudança na orientação da Instituição, frente aos sinais de recuperação econômica dos Estados Unidos", comenta em nota Thayná Vieira, economista da Toro Investimentos.

No cenário interno, o início da CPI da Covid no Senado também adiciona doses de cautela no pregão, dada as incertezas sobre seu andamento.

No radar dos investidores também estão os dados de inflação da primeira quinzena de abril. Divulgado nesta manhã, o IPCA-15 revelou alta mensal de 0,6%, ficando abaixo das expectativas de um crescimento de 0,68%. A inflação acumulada de 12 meses, porém, aumentou de 5,52% para 6,17%, ficando ainda mais acima do centro da meta de inflação, de 3,75%, e do topo da meta, de 5,25%.

"O resultado vai em linha com a acomodação recente da inflação, mas não altera a visão de IPCA superando 7% no acumulado em 12 meses nas próximas divulgações. Por outro lado, segura momentaneamente as expectativas que já começaram a superar os 5% para o fim do ano"

Na bolsa, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 é negociado em queda de 0,22%, voltando para próximo dos 4,5%.

Destaques

Investidores também precificam o resultado da Vale (VALE3), divulgado na última noite. No primeiro trimestre, a mineradora registrou líquido de 5,5 bilhões de dólares, mais de 20 vezes superior aos 239 milhões de dólares registrados no mesmo período de 2020. Nesta manhã, os papéis da companhia sobem pouco mais de 1% e ajudam a sustentar o Ibovespa, já que possui a maior participação do índice.

Na ponta positiva, as da CVC (CVCB3) sobem 5,9%, após ter comprado integralmente as empresas argentinas Biblos e Avantrip. No mês, marcado pelo afrouxamento de medidas de isolamento social, os papéis da companhia já acumulam alta de cerca de 24%. O ativo, no entanto, ainda acumula queda de mais de 40% em relação aos níveis pré-pandemia.

Já as maiores quedas do Ibovespa são lideradas por ações dos frigoríficos, que chegam a recuar pouco mais de 4%. No ano, os papéis do setor estão entre as maiores valorizações, com destaque para a JBS (JBSS3), que acumula alta de 43,9%, tendo subido mais de 18% somente neste mês. "Vejo um movimento de realização de lucros de março e abril", diz Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Outro destaque negativo são as ações da Hering (HGTX3), que caem pouco mais de 2%, com investidores realizando lucros do último pregão, quando os papéis fecharam em alta de 26%, após ser anunciado o acordo de compra com o Grupo Soma (SOMA3).