Ibovespa sobe em último pregão do ano com ajuda do exterior; Dólar cai 2%

O abriu em alta nesta quinta-feira, 30, acompanhando o tom positivo das principais bolsas internacionais. No mercado, investidores fazem suas últimas compras e vendas de de 2021, tendo em vista que a B3 se manterá fechada no dia 31, que marca a virada do ano.

Às 11h:

Ibovespa: + 0,45%, 104.579 pontos

Com parte dos escritórios já esvaziados para o período festivo, os principais índices de ações apresentam movimentos contidos, apesar do ambiente favorável ao risco. Na Europa, as bolsas oscilam entre altas de 0,10% e 0,50%, enquanto os futuros americanos sobem menos de 0,20%. O que apresenta uma sólida queda nesta manhã é o dólar, chegando a cair mais de 2% no intradia e voltando a ser negociado abaixo de de 5,60 reais, após ter beirado os 5,70 reais na última sessão.

S&P 500 futuro: + 0,08%

Stoxx 600: + 0,31%

Dólar: - 1,94%, 5,583 reais

Quem também opera no campo negativo são as ações dos grandes bancos do país, que, com participação relevante no Ibovespa, impedem uma alta mais forte do principal índice da B3, Fazendo o contrapeso dos bancos estão as ações da Vale (VALE3), que chegam para seu segundo dia de alta, após o minério de ferro voltar a subir na China. Também beneficiados pela alta da commodity, os papéis da siderúrgicas chegam a subir mais de 1%.

Vale (VALE3): + 1,66%

Itaú (ITUB4): - 1,17%

Bradesco (BBDC4): - 1,30%

Na ponta positiva, ações ligadas ao varejo lideram as altas do Ibovespa, com Méliuz (CASH3), Méliuz (CASH3), Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Locaweb (LWSA3), Via (VIIA3) e Locaweb (LWSA3) subindo mais de 3%. Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4), que vêm de duras perdas da sessão anterior, sobem mais de 2%.

Méliuz (CASH3): + 3,99%

Magazine Luiza (MGLU3): + 3,99%

Gol (GOLL4): + 2,58%

Azul (AZUL4): + 2,10%