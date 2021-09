Ibovespa cai com preocupações sobre dados da China; Bradespar dispara 7%

O recua nesta quarta-feira, 15, repercutindo um dia de cenário misto no exterior após divulgação de dados negativos da China. Às 11h40, o principal índice da B3 recua 1%, aos 115.024 pontos. Já o dólar avança 0,06%, a 5,26 reais.

Lá fora, os índices americanos sobem, enquanto as bolsas da Europa e Ásia ficam no campo negativo. Como pano de fundo das negociações estão dados que revelaram menor atividade econômica na China.

Divulgados na última noite, os indicadores chineses referentes ao mês de agosto decepcionaram em praticamente todas as frentes. O principal deles, o crescimento da produção industrial caiu de 6,4% para 5,3% no acumulado de 12 meses. A expectativa era de uma redução para 5,8%. Já a alta anual das vendas do varejo despencou de 8,5% para 2,5% - enquanto o consenso era de uma queda para 7%.

Com os números mais fracos da economia chinesa, as bolsas da Ásia aumentaram as preocupações sobre o nível da demanda por minério de ferro. A commodity recuou pela 5ª sessão consecutiva, despencando a para o nível mais baixo em nove meses. O minério de ferro recuou 4,1% no porto de Qingdao, para 116,65 dólares a tonelada.

O recuo tem impacto direto nas da Vale (VALE3), que chegaram a recuar mais de 1% no início do pregão. No mês, os papéis da mineradora acumulam perdas superiores a 5%. No entanto, a perspectiva de anúncio de nos próximos dias levou a uma leve recuperação da ação, que recua 0,1%.

Prova de que o interesse dos investidores pela Vale continua forte é a disparada de mais de 7% nos papéis da Bradespar (BRAP4) no pregão de hoje. Com grande participação na Vale, a holding do Bradesco anunciou de que pretende entregar 5,26 bilhões de reais em ações da mineradora a seus acionistas. A Bradespar convocou assembleia para reduzir seu capital de 5,76 bilhões para 500 milhões de reais -- o que seria feito por meio da entrega das ações da Vale.

Outro papel que decola na é o da Gol (GOLL4). As ações sobem 3,68% após o anúncio de que a empresa receberá um aporte de 200 milhões de dólares (1,05 bilhão de reais) da American Airlines. O investimento faz parte do acordo de codeshare exclusivo anunciado nesta manhã.

Investidores também analisam o radar o dado positivo do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil. O indicador teve alta de 0,60% em julho na comparação com o mês anterior, surpreendendo o mercado que esperava um ganho de 0,4%.

“O IBC-Br trouxe um resultado acima das expectativas para o mês, nos fazendo manter nossa expectativa de que o pico de crescimento econômico em 2021 pode ser no terceiro trimestre deste ano”, comentam, em nota, os analistas do do BTG Pactual digital.

Os dados trouxeram certo alívio para as perspectivas negativas em relação à economia brasileira, mas não foram suficientes para frear a queda do Ibovespa. A piora macroeconômica, a propósito, é uma das razões apontadas pelo Itaú BBA para ter cortado o preço-alvo do Ibovespa de 152 mil para 120 mil em 2021.