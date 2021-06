Ibovespa acompanha alta das bolsas de NY; Vale puxa movimento

O sobe nesta sexta-feira, 11, acompanhando o tom positivo do mercado internacional, com investidores mais otimistas de que s pressões inflacionárias dos Estados Unidos são apenas temporárias. No mercado americano, o índice S&P 500 volta a subir e caminha para bater novo recorde. Por aqui, às 10h30, o principal índice da B3 subia 0,14% para 130.253 pontos.

A melhora de percepção sobre a inflação americana se deu após os dados do índice de preços ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) divulgado na véspera. Embora no acumulado de 12 meses a inflação tenha batido 5%, na concepção do mercado, deve haver uma normalização até o fim do ano, quando o choque das reaberturas já terá passado.

No Brasil, o crescimento do setor de serviços de abril, divulgado nesta manhã pelo IBGE, deu novos sinais de recuperação da economia local, ficando em 19,8% na comparação anual. O número surpreendeu os investidores, que esperavam por uma alta de 18,2%.

Na , as da Vale (VALE3), com a maior presença no Ibovespa, sobem 1,5% e impulsionam o índice. A valorização ocorre após o minério de ferro registrar forte alta nesta madrugada, na China, batendo o maior patamar em mais de três semanas. Com o metal em alta, papéis de siderúrgicas, como os da CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5), também são negociados no campo positivo.

Já entre as maiores altas do Ibovespa é liderada pelas ações da BRF (BRFS3), que sobem mais de 5%, após seu acionista Abílio Diniz dizer, em entrevista ao colunista Lauro Jardim, que tem "convicção" de que a entrada da Marfrig (MRFG3) "é o melhor que poderia ter acontecido para a empresa". Recentemente, a Marfrig aumentou sua participação na BRF para 24%.