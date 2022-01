S&P 500 e Nasdaq voltam a cair mais de 2%; Ibovespa opera estável

O opera com leve alta perto de 0,10% no fim da manhã desta terça-feira, dia 25 de janeiro, descolando-se de mais um dia de fortes perdas dos principais índices de Nova York, o S&P 500, o Dow Jones e a Nasdaq Composite.

de tecnologia voltam a se destacar entre as perdas, com o Nasdaq recuando quase 3%. As ações da Nvidia recuam mais de 4%, e as da Apple, em torno de 2,50%.

No S&P 500, as ações da General Electric têm perdas de mais de 6% depois da divulgação de que as receitas no quarto trimestre ficaram aquém das estimativas de Wall Street. As ações da American Express, por outro lado, sobem mais de 1% com números positivos com cartões de crédito no mesmo período.

Às 11h50 (horário de Brasília), o desempenho era o seguinte:

Ibovespa: +0,06%

S&P 500 futuro: -2,37%

Dow Jones futuro: -1,89%

Nasdaq futuro: -2,70%

Dólar comercial (venda): -0,24%, para R$ 5,49

No radar dos investidores nesta terça continua a predominar a mesma agenda que deu o tom das negociações na véspera:

(1) a primeira reunião do Federal Reserve, o Fed, em 2022, que começa hoje e termina amanhã; a expectativa é que o banco central americano dê novas informações sobre o timing do aperto monetário nos próximos meses.

(2) novos resultados corporativos de empresas americanas no quarto trimestre, como 3M, ADM, Johnson & Johnson e Xerox, antes da abertura do mercado, e Microsoft, depois do fechamento. Será a primeira das big techs a reportar o resultado; e

(3) tensões geopolíticas e militares com o temor da uma iminente invasão da Ucrânia pela Rússia.

No Brasil, é dia de pregão normal na brasileira, a B3, mesmo com o feriado municipal do Aniversário de São Paulo -- a capital paulista completa 468 anos.

Veja as 5 maiores altas do Ibovespa às 12h10:

Cielo (CIEL3): +4,39%

Yduqs (YDUQ3): +4,08%

Positivo (POSI3): +2,63%

Fleury (FLRY3): +2,50%

Locaweb (LWSA3): +2,34%

E as 5 maiores quedas às 12h10: