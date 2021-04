Ibovespa avança embalado por forte crescimento da economia americana

O abriu em alta nesta quinta-feira, 29, em linha com os principais índices de do exterior, que seguem embalados pelso sinais de recuperação da economia americana e por balanços do Facebook e Apple, que disparam no pré-mercado americano. Às 10h15, o Ibovespa subia 0,37% para 121.498 pontos.

Divulgados nesta manhã, o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre cresceu 6,4%, superando as estimativas de 6,1%.

Também houve melhoras nos dados de pedidos de seguro desemprego, que renovaram a mínima desde o início dos impactos da pandemia, em março de 2020. Nesta semana, foram registrados 553.000 pedidos. Na semana anterior, foram divulgados 547.000 pedidos, mas os números foram revisados para 566.000.

"Para os próximos trimestres do ano o mercado espera continuidade de crescimento robusto, podendo superar crescimento de 6,5% no ano (projetado pelo Fed) e vai em linha com o diagnóstico de recuperação apresentado pelo próprio Federal Reserve na última reunião", comenta analistas da Exame Invest Pro.

Respaldados pelos dados econômicos e por resultados corporativos acima das expectativas, o índice Nasdaq avança pouco mias de 1% no mercado de futuros americano, enquanto o S&P 500, cerca de 0,7%.

No mercado brasileiro, o tom menos positivo se dá em função das ações dos principais bancos do país, que são negociadas em queda, com investidores realizando lucros da última sessão. Na véspera, os papéis do setor chegaram a disparar 10% na esteira do balanço do Santander (SANB11).

A maior queda do Ibovespa, no entanto, é liderada pelas ações das Lojas Americanas, que recuam 3,3%, após ser confirmada sua fusão com a B2W (BTOW3) - esta, por sinal, lidera os ganhos do índice, com valorização de 5%. Nos termos do acordo, 1.700 pontos de venda das Lojas Americanas serão incorporadas pela B2W, que passará a se chamar apenas Americanas.

No mercado, a união das duas empresas foi comemorada por investidores, que veem potencial de grandes ganhos de sinergia. "A reestruturação do grupo é aguardada há algum tempo, principalmente em termos de unificação da estratégia e da tomada de decisão, além dos ganhos de multicanalidade, que é um grande diferencial da concorrente Magazine Luiza", comenta em nota Luis Sales, analista da Guide.