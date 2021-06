Ibovespa cai à espera de fala do presidente do Fed

O cai nesta segunda-feira, 22, acompanhando a cautela do mercado internacional antes do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que irá testemunhar na Câmara dos Representantes sobre as medidas para conter a econômica do coronavírus. Às 12h, o principal índice da B3 caía 0,95% para 128.031 pontos.

Em sua primeira fala em público desde a última decisão monetária, em que o Fed sinalizou que irá subir a taxa de juros americana em 2023, um ano antes do esperado, Powell irá reforçar a percepção de que a inflação é apenas transitória e o mercado de trabalho ainda não se recuperou totalmente.

O discurso, que se tornou público na última noite, será feiro às 15h. Ainda assim, investidores estarão atentos à sessão de perguntas e respostas, em busca de pistas sobre a manutenção ou redução do nível dos estímulos monetários.

No Brasil, investidores também repercutem a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta manhã. Parte do mercado entendeu que o posicionamento mais duro em relação à inflação possa fazer o BC elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual na reunião de agosto. Na , os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 sobem 2% e precificam uma taxa de juros de 5,7% no fim do ano.

A expectativa de juros mais altos, reforçada pela ata do Copom, derruba de varejistas e de construtora, com os papéis das Lojas Renner (LREN3) caindo cerca de 3% e Cyrela (CYRE3), 2,25%. "A ata trouxe um pouco de mau-humor para a bolsa. As ações desses setores vinham subindo bem, mas a alta de juros sugere um consumo mais fraco. Mas é um movimento pontual, a tendência positiva permanece", diz Henrique Esteter, analista da Guide.

Entre os principais componentes do Ibovespa, as ações dos grandes bancos são negociadas em queda e contribuem com tom negativo neste início de pregão. No setor, Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Itaú caem mais de 1%.

Também pressiona o índice para baixo as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que acompanham a desvalorização do petróleo. "A Rússia que aumentar sua oferta de petróleo, por isso o petróleo está recuando", diz Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.

Em meio ao tom de cautela, investidores aproveitam para realizar lucros com ações da Eletrobras (ELET3/ELET6), que operam em queda após a Câmara aprovar a medida provisória que prevê a privatização da companhia. Com uma das maiores altas do ano, os papéis da Embraer (EMBR3) também passam por realizações, caindo 3,3%.

Os shoppings centers Multiplan (MULT3), BrMalls (BRML3) e Iguatemi (IGTA3) beneficiados pelo trade de reabertura, recuam mais de 3%, tendo no radar o adiamento das vacinações na cidade de São Paulo.