Ibovespa cai após Câmara aprovar taxação de dividendos e fim do JCP

O recua nesta quinta-feira, 2, após a Câmara aprovar a reforma do imposto de renda, que inclui a tributação de 20% sobre e o fim do juro sobre capital próprio (JCP). Embora a medida preveja isenção do imposto para pequenas empresas, praticamente todas as companhias listadas devem ser afetadas. Às 10h30, o principal índice da B3 caía 0,93% para 118.290 pontos. O movimento ocorre na contramão das altas do mercado internacional.

A expectativa do mercado é de que a alíquota sobre dividendos caia de 20% para 15% ainda nas votações de destaques na Câmara. Em seguida, o texto deve ser enviado ao Senado.

Investidores também digerem os dados da produção industrial, que frustrou as expectativas do mercado. Divulgado nesta manhã, o indicador apontou para uma contração de 1,3% da indústria brasileira em julho. A expectativa girava em torno de um tombo de 0,5%. Na comparação anual, o crescimento caiu de 12%, no mês anterior, para 1,2%. A decepção com os dados da indústria ocorre um dia após o PIB do segundo trimestre sair 0,1% negativo, enquanto o mercado esperava por uma leve alta.

No exterior, as bolsas dão continuidade ao movimento positivo, com a expectativa de que dados mais fracos do mercado de trabalho americano mantenham os estímulos do Federal Reserve por mais tempo. Nesta quinta, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em 340.000. Ainda que 5.000 pedidos abaixo do esperado, os dados da semana passada foram revisados para cima.

Agora, a grande expectativa se volta para o payroll, o relatório oficial de empregos não agrícolas, previsto para esta sexta-feira, 3. Na véspera, dados do ADP, conhecidos como "prévia do payroll" mostraram a criação de 374.000 empregos em agosto ante o consenso de 613.000 novas vagas. Para o payroll, são esperado 750.000 novos empregos.

Na ponta negativa do Ibovespa, do setor financeiro e elétrico figuram entre as maiores quedas. Entre os grandes bancos, o Santander (SANB11) cai 2,5%, o Bradesco (BBDC3), 1,8%, Banco do Brasil (BBAS3) 1,9% e o Itaú (ITUB4) 1,77%. No setor elétrico, a Eletrobras (ELET3/ELET6) lidera as perdas, recuando 3,6% e 2,7%, respectivamente