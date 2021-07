Ibovespa cai após decepção com balanços do 2º tri; Vale puxa perdas

O caiu nesta quinta-feira, 29, sem conseguir acompanhar o cenário externo de alta. Por aqui, investidores seguiram repercutindo a divulgação dos balanços do segundo trimestre. O principal índice da B3 caiu 0,48%, aos 125.675 pontos.

No mercado internacional, o índice europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,4%, enquanto o americano S&P 500 encerrou o dia com ganhos de 0,42%. O pano de fundo para o tom expansionista foram as últimas falas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, somadas a resultados corporativos e dados econômicos divulgados nesta manhã.

Nos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre ficou em 6,5%, abaixo das expectativas de 8,5% de alta no período. Já os dados semanais de pedidos de seguro desemprego ficaram em 400.000, acima das previsões de 380.000. Após as divulgações macroeconômicas, os índices americanos chegaram a ceder terreno, mas logo retomaram o movimento positivo.

No mercado de câmbio, o dólar registrou o segundo dia consecutivo de queda contra o real. A moeda americana encerrou a sessão em queda de 0,6%, a 5,079 reais. O desempenho replicou o movimento global do dólar, ainda refletindo a sinalização de manutenção de estímulos dada pelo Fed na véspera.

Vale e Ambev em queda

Por aqui, o desempenho do Ibovespa foi pressionado principalmente pelas de Vale (VALE3) e Ambev (ABEV3), que têm grande peso no índice. A Ambev tem participação de 3,3% na carteira do Ibovespa, enquanto a Vale representa sozinha 12,6% do índice.

As ações da mineradora recuaram 1,48%, com investidores ainda digerindo o balanço do segundo trimestre. Divulgado na última noite, o resultado revelou receita operacional de 16,68 bilhões de dólares, abaixo dos 17 bilhões de dólares esperados. Já o Ebitda ajustado ficou em 11,04 bilhões de dólares ante estimativas de 11,96 bilhões de dólares.

Na última sessão, as ações da Vale subiram 2,7%, com investidores à espera dos resultados, o que acabou sendo frustrante.

Outro resultado que desagradou o mercado foi o da Ambev, cujas ações caíram 1,15%, adicionando pressão negativa sobre o Ibovespa. Em balanço divulgado nesta manhã, a empresa apresentou crescimento das vendas líquidas em 35% na comparação anual para 15,71 bilhões de reais. O número ficou acima do consenso da Bloomberg, de 14,74 bilhões de reais em vendas.

Em relatório, analistas do Itaú BBA elogiaram o volume de vendas, mas criticaram as margens de . "Os custos e despesas aumentaram 19% para [a divisão] Cerveja Brasileira e as margens pressionaram. Esperamos que a pressão de custos continue nos próximos trimestres, mas em um ritmo de crescimento mais lento", afirmam.

Destaques de ações

O balanço do Pão de Açúcar (PCAR3) também decepcionou e as ações ficaram na lanterna do Ibovespa, recuando 7,4%. O GPA quase zerou o lucro no segundo trimestre, com o grupo varejista citando efeitos de restrições ao funcionamento de lojas devido a um repique da covid-19 e a forte base de comparação anual. O lucro líquido consolidado no período foi de 4 milhões de reais, queda de 95,9% ante um ano antes.

Maiores altas Maiores quedas CSN CSNA3 5,62% Pão de Açúcar PCAR3 -7,40% Multiplan MULT3 5,36% Weg WEGE3 -2,88% Iguatemi IGTA3 3,27% Cogna COGN3 -2,88%

Por outro lado, o resultado da Multiplan (MULT3) agradou o mercado, com as ações da empresa subindo 5,36% e figurando entre as maiores altas do Ibovespa. No segundo trimestre, a companhia teve lucro líquido de 93,8 milhões de reais, superando o consenso da Bloomberg de 83,8 milhões de reais. O lucro líquido ajustado foi ainda maior, de 105,9 milhões de reais. O número foi 38% superior ao do mesmo período de 2020. Já a receita líquida cresceu 7% na comparação anual para 275,6 milhões de reais.

O balanço da Multiplan também impulsionou outras ações do setor de shoppings como as do Iguatemi (IGTA3) e BrMalls (BRML3), que subiram 3,27% e 1,85%, respectivamente.

Fora do Ibovespa o destaque positivo ficou com os papéis da Movida (MOVI3), que sobem 8,55%, liderando as altas do Índice Small Caps. Em balanço da última noite, a empresa apresentou lucro de 173,9 milhões de reais, acima do consenso da Refinitiv, de 148 milhões de reais. Com caixa de 3,6 bilhões de reais, o presidente da companhia, Renato Franklin, explicou os planos de crescimento em entrevista à Exame Invest. A empresa espera dobrar de tamanho até 2023.

A Simpar (SIMH3), controladora da Movida e da JSL (JSLG3), subiu 4,38%. "A Movida surpreendeu positivamente em todas as frentes", comenta Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.