Ibovespa cai com ata do Fed e forte desvalorização da Vale

O recua nesta quinta-feira, 19, acompanhando a aversão ao risco no mercado internacional, após a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) indicar maior apoio à redução de estímulos. Às 11h24, o principal índice da B3 caía 0,74% para 115.810 reais. No mercado de câmbio, o dólar segue seu movimento contra moedas emergentes e avança 0,38%, sendo negociado a 5,395 reais.

Divulgada na última tarde, a ata do Fed revelou grandes discussões sobre o início da retirada dos estímulos de 120 bilhões de dólares mensais, com a antecipação desse movimento ganhando apoio. Ainda assim, seus membros seguem divididos sobre quando começar o processo conhecido como “tapering”.

Para 60% dos membros do Fed, o início da retirada de estímulos deveria ficar para o começo do ano que vem, em janeiro, enquanto o restante quer uma redução dos estímulos ainda neste ano. Outra parte, acredita que se a medida não for antecipada poderá "contribuir para um aumento do risco para o sistema financeiro". No país, a inflação acumulada de 12 meses já supera 5%.

Na , as da Vale (VALE3), com a maior participação no Ibovespa, é a principal responsável pela queda do índice. Pressionada pela forte desvalorização do minério de ferro na Ásia, a mineradora é negociada com desvalorização de de 4,5%. CSN (CNSNA3) e Usiminas (USSIM5) chegam a cair mais de 5%, na lanterna do índice. A Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco com grande participação na Vale, fecha as maiores quedas, com perdas de 5%.

Com sinais de desaceleração na China e com perspectivas de redução de estímulos por parte do Fed, o minério de ferro despencou 12% em Singapura e 7% em Dalian nesta madrugada. O cenário também pressiona a cotação do petróleo brent, que cai 2,6% para 66 dólares, sua menor cotação em mais desde maio. Ações do setor sentem os impactos na bolsa.

Com o segundo maior peso do Ibovespa, os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) caem mais de 1%, adicionando pressão negativa ao índice. Com menor participação e maior volatilidade, as ações da PetroRio (PRIO3) caem quase 3%, com a desvalorização do petróleo.

O que impede quedas ainda mais significativas é o setor financeiro, com as ações dos principais bancos do país sendo negociadas em alta. Entre os quatro maiores, o Banco do Brasil (BBAS3) lidera os ganhos, subindo 1%, enquanto Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) avançam cerca de 0,5% e o Itaú (ITUB4), 0,3%.

Investidores também buscam abrigo em ações de empresas consideradas defensivas, por terem maior previsibilidade em seu fluxo de caixa. Do setor elétrico, a Eneva (ENEV3) lidera as altas do Ibovespa, subindo quase 2%. Energias Brasil (ENBR3) avança 0,7% e Engie (EGIE3) 0,9%. Os hipermercados Carrefour (CRFB3) e Assai (ASAI3) sobem mais de 2%, assim como a Tim (TIMS3), 1,3%.

No campo negativo, ações ligadas ao consumo doméstico voltam a apresentar duras perdas, com Hering (HGTX3), Americanas (AMER3) e Magazine Luiza (MGLU3) caindo mais de 1%.