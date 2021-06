Ibovespa cai com bolsas internacionais; dólar volta a superar R$ 5

O recua nesta quarta-feira, 30, acompanhando o cenário de maior aversão ao risco no exterior, com investidores avaliando a disseminação da variante delta do coronavírus e a dados de desemprego. Às 10h37, o principal índice da B3 caía 0,30% para 126.953 pontos.

Em meio a aversão ao risco internacional, o dólar se valoriza contra as principais moedas emergentes e desenvolvidas. No Brasil, a moeda americana sobe cerca de 1% e retoma o patamar dos 5 reais após ficar pouco mais de uma semana sendo negociada abaixo desse patamar. Além do ambiente externo, o câmbio é influenciado pela "briga da Ptax" (taxa referência para contratos em dólar), em que os comprados em dólar tentam fazer com que a moeda suba enquanto os vendidos exercem pressão contrária.

Como pano fundo, também estão denúncias sobre pedidos de propinas em negociações para a compra de vacinas pelo governo federal. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias pediu 1 dólar para cada uma das 400 milhões de doses da AstraZeneca que vinha sendo negociada com a Davati Medical Supply.

"O dólar está refletindo muito mais os ruídos políticos do que a . Isso faz com que o investidor estrangeiro postergue o fluxo de investimentos para o Brasil, principalmente na , até o ruído político ser minimizado", afirma Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos.

Principal indicador macroeconômico do dia, a variação de empregos privados dos Estados Unidos divulgada nesta manhã revelou a criação de 692.000 postos de trabalho em junho, ficando acima das expectativas de 600.000. O número acima do esperado aumenta as preocupações sobre a possibilidade de o Federal Reserve (Fed) reduzir o nível de estímulos via compra de ativos. Na véspera, um dos membros do Fed, Thomas Barkin, chegou a afirmar que espera uma sólida recuperação do mercado de trabalho para que os estímulos sejam diminuídos.

Por aqui, o IBGE também divulgou dados do mercado de trabalho, a taxa de desemprego de abril permaneceu estável em 14,7%, como esperado por economistas.

Na bolsa, o principal destaque são as da CCR (CCRO3), que chegam a subir mais de 4%, após anunciar ter chegado a um acordo preliminar com o estado de São Paulo para por fim a uma batalha judicial sobre contratos fechados em 2006 envolvendo a concessão das rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Oeste de São Paulo e Integradas do Oeste. O acordo preliminar prevê o pagamento de 1,2 bilhão de reais.