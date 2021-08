Ibovespa cai com cenário fiscal e pacote de Biden no radar

O caiu nesta terça-feira, 10, com investidores avaliando o cenário fiscal doméstico e monitorando o andamento do projeto de infraestrutura de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos. O principal índice da B3 fechou o pregão em queda de 0,66%, aos 122.202 pontos.

O pacote trilionário do presidente Joe Biden recebeu o aval do Senado nesta terça e segue para aprovação da Câmara. No mercado americano, a esperança de aprovação do estímulo fiscal levou o índice Dow Jones, mais ligado à economia tradicional, a um novo recorde. O índice de tecnologia Nasdaq, por outro lado, encerrou o dia em baixa enquanto investidores analisam riscos inflacionários do pacote, que podem levar a uma alta na taxa de juros.

Por aqui, a expectativa de que o programa americano aumente a demanda por aço nos Estados Unidos impulsionou as das siderúrgicas. Usiminas (USIM5) subiu 2,7% e Gerdau (GGBR4) registrou alta de 2,52%, mesmo com mais um pregão de queda do minério de ferro na China. A mineradora Vale (VALE3) também se beneficiou e subiu 0,96%.

No campo negativo, o pregão refletiu as preocupações do mercado com a PEC dos precatórios e com o novo Família. O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, que propõe o pagamento parcelado dessas dívidas pela União em dez vezes para precatórios com valor superior a 66 milhões de reais. A medida é criticada por especialistas, que enxergam uma tentativa de pedalada para driblar o teto de gastos.

Investidores também aguardam esclarecimentos sobre como o governo vai financiar o Auxílio Brasil, novo programa social que deve substituir o Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou ontem que o Auxílio Brasil não deve estourar o teto de gastos, mas as fontes de financiamento do benefício ainda não foram estabelecidas. O valor médio do Bolsa Família é de cerca de 190 reais, e o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que o novo programa terá um reajuste médio de pelo menos 50%.

Os projetos de aumento de gastos do governo se contrapõem ao tom cada vez mais contracionista do Banco Central. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), também divulgada nesta manhã, foi reforçada a necessidade de novas altas de juros para a ancoragem das expectativas de inflação para 2022.

“No geral, a sinalização fiscal do governo é expansionista, e logo o BC irá fazer um contrapeso à movimentação do Planalto. Mantemos, por ora, nossa projeção de em 7% no final do ano, mas muito provavelmente iremos revisar para maiores altas”, afirma, em nota, André Perfeito, economista-chefe da Necton.

O IPCA de julho, divulgado nesta manhã, acelerou de 0,53% para 0,96%, ficando levemente acima do consenso de 0,94%. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 8,99%.

A ata do Banco Central favoreceu o real na sessão desta terça-feira. O dólar comercial recuou 0,94%, sendo negociado a 5,19 reais na venda.

Destaques da Bolsa

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que ontem pesaram negativamente no pregão, hoje subiram 0,32% e 0,04%, respectivamente. A alta ocorre em linha com a valorização do petróleo no mercado internacional.

Em Londres, o petróleo Brent, referência para a política de da estatal, avançou 2,46%, após chegar a acumular queda de 10% desde a última semana. A desvalorização vinha sendo puxada por temores sobre o nível da demanda em meio a uma crescente oferta, com o acordo para aumento de produção entre membros da Opep.

Do mesmo setor, as ações da PetroRio (PRIO3) disparam 6,49% e lideram as altas do Ibovespa.

Na sequência aparecem os papéis da Embraer (EMBR3), que subiram 3,27%, após anunciar o pedido de 16 novas aeronaves E175 para a SkyWest para operar na rede Delta Airlines. Com entrega prevista para 2022, a venda foi firmada em contrato de 798,4 milhões de dólares.

Maiores altas Maiores quedas PetroRio PRIO3 6,49% Iguatemi IGTA3 -3,74% Embraer EMBR3 3,27% Eneva ENEV3 -3,35% Usiminas USIM5 2,70% CCR CCRO3 -2,89%

Fora do índice, as ações da Oncoclínicas (ONCO3) estrearam em queda de 3,24%, após a empresa ter movimentado cerca de 3 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Na oferta, as ações da empresa de tratamento de câncer foram precificadas a 19,75 reais, abaixo do piso da faixa indicativa de 22,21 reais.

Já as units do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) fecharam o dia em queda de 0,67% após subirem quase 3% na máxima do dia, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre.

No período, o banco teve líquido ajustado de 1,72 bilhão de reais no segundo trimestre, representando um crescimento de 74% na comparação anual. O resultado foi o melhor de sua história. Investidores aproveitam a divulgação do resultado para corrigir posições após a alta de quase 4% das units no pregão da véspera.

A maior queda do índice ficou com as ações da Iguatemi (IGTA3), que caíram 3,74% após a divulgação de seu balanço do segundo trimestre de 2021, divulgado ontem à noite. Para analistas da Ativa Investimentos, a operadora de shoppings mostrou um resultado pior que as concorrentes do setor apesar de seu lucro ter sido 495% maior em relação ao mesmo período de 2020.

“Apesar da aceleração na recuperação das vendas, destaca-se a vacância de 10% no portfólio, a maior entre seus pares, e a alta de 92% em um ano nas despesas com investimentos digitais”, afirmam em nota.