Ibovespa cai com exterior em meio à expectativa de aperto monetário do Fed

acompanha as bolsas internacionais e recua nesta segunda-feira, 10. Já o dólar se valoriza frente às principais moedas emergentes e desenvolvidas, levando a uma nova apreciação da divisa americana no Brasil.

Ibovespa: - 1,03%, 101.663 pontos

Dólar: + 1,01%, 5,688 reais

O tom negativo, que se arrasta desde a última semana, é motivado por preocupações sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed). Na ata da reunião de dezembro, divulgada na semana passada, o banco central americano sinalizou que as taxas de juros poderão subir antes do inicialmente previsto.

Os temores sobre a política monetária foram amplificados pela taxa de desemprego dos Estados Unidos, que caiu abaixo das projeções de mercado, na sexta-feira, 7, dando sinal verde para o início do ciclo de alta de juros. O índice de ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), poderá reforçar esta visão.

Daniel Miraglia economista-chefe da Integral Group, ressalta que a inflação internacional deve seguir forte, pelo menos, nos primeiros meses do ano. "Dada a variante Ômicron, há pressões de choque de oferta, principalmente de mão de obra. Isso vai puxar a inflação para cima no começo do ano não só no Brasil, mas também lá fora", diz.

Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos avançam para o maior patamar desde janeiro de 2020 – ainda antes de o Fed cortar o juro para estimular a economia em meio à chegada da pandemia.



O movimento se reflete nas bolsas de valores, com maior pressão sobre de crescimento, como são, tipicamente, as do setor de tecnologia.

As ações da Méliuz (CASH3) figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, caindo mais de 4%, enquanto as ações da Magazine Luiza (MGLU3), com P/L de 53x, segue o mesmo ritmo.

Méliuz (CASH3): - 4,98%

Magazine Luiza (MGLU3): - 5,67%

O índice Nasdaq, com maior concentração de papéis de tecnologia, volta a ter o pior desempenho do mercado americano, recuando mais de 1% nesta manhã.

Nasdaq (EUA): - 1,76%

S&P 500 (EUA): - 1,26%

Dow Jones (EUA): - 0,94%

Ações de empresas de commodities, por outro lado, se valorizam, beneficiadas pela alta do dólar. Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) lideram as altas do Ibovespa e as petroleiras PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3) subindo mais de 1%

Marfrig (MRFG3): + 1,56%

JBS (JBSS3): + 2,78%

PetroRio (PRIO3): + 1,56%

3R (RRRP3): + 1,53%

Entre as poucas ações negociadas em alta nesta segunda estão as de grandes bancos. A expectativa, entre investidores, é de que os empréstimos deem retornos mais expressivos, com elevação de juros. Pressionada pela perspectiva de aperto monetário nos Estados Unidos, a curva de juros brasileira volta a abrir nesta segunda.

Santander (SANB11): + 1,41%

Banco do Brasil: (BBAS3): + 1,08%

As estimativas de juros mais altos na economia brasileira também se mostrou presente no boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta manhã. O consenso entre economistas para a de 2022 passou de 11,50% para 11,75%, com a PIB esperado passando de 0,36% para 0,28%, de acordo com o relatório. O IPCA esperado para 2021 saiu de 10,1% para 9,99%, enquanto o esperado para 2022 se manteve inalterado em 5,03%.

"É claro que é uma queda pequena, mas o fato de o IPCA do ano passado não fechar em dois dígitos pode trazer a perspectiva que as coisas estão melhorando na margem", afirma em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton. A IPCA oficial de 2022 sai nesta terça, com a divulgação dos números de dezembro.

Para o IPCA de 2023, a projeção do Focus saiu de 3,41% para 3,36%. A redução, segundo Perfeito, "sugere que a elevação dos juros no curto prazo tem sido suficiente para a ancoragem das expectativas de mais ".