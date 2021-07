Ibovespa cai com NY e Magalu dispara na contramão do mercado

O recua nesta quinta-feira, 15, com o mercado repercutindo a preocupação do exterior com a inflação nos Estados Unidos. Seguindo as bolsas internacionais, o principal índice da B3 caiu 0,73%, aos 127.467 pontos. Foi o primeiro pregão negativo do Ibovespa na semana.

O mercado ficou estressado após uma nova declaração de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Em audiência no Senado nesta quinta-feira, Powell chamou a inflação atual de “única na história” e disse que a instituição monitora constantemente os riscos para entender se o movimento é temporário ou não.

O presidente do Fed reforçou que a política monetária da instituição não deve ser alterada em breve, mas investidores continuam cautelosos. A preocupação seria de que o Fed subisse a taxa de juros e retirasse o programa de estímulos antes do esperado como forma de combater a alta dos preços.

Nos EUA, Dow Jones subiu 0,15%, S&P 500 teve queda de 0,33% e Nasdaq caiu 0,7%.

As incertezas também se refletiram no câmbio, com o dólar se valorizando frente a mais arriscadas de investimento, como as moedas de países emergentes. Contra o real, o dólar subiu 0,6% e encerrou a sessão negociado a 5,115 reais. Na máxima, a moeda chegou a 5,139 reais.

Por aqui, investidores também monitoram o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que foi internado ontem após ser diagnosticado com obstrução intestinal e ainda não tem previsão de alta. A possível votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) também segue no radar. A expectativa é que a LDO seja votada ainda esta semana, antes do recesso parlamentar do Congresso.

No cenário macroeconômico mundial, o mercado também digeriu os últimos dados econômicos dos Estados Unidos e da China. Os pedidos de seguro desemprego americanos ficaram em 360.000, em linha com o esperado. O número foi o menor registrado desde março de 2020, quando a economia dos Estados Unidos sentiu os primeiros impactos da pandemia. Por outro lado, a produção industrial americana teve crescimento mensal de apenas 0,4%, abaixo das expectativas de 0,6%.

Na China, os dados também saíram mistos, com o PIB anual ficando em 7,9% ante estimativas de 8%. Mas, a produção industrial e as vendas do varejo superaram o consenso de mercado, com crescimentos anuais de 8,3% e 12,1%, respectivamente.

Os maiores pesos negativos para o Ibovespa foram as do setor financeiro e as atreladas ao petróleo. Entre os bancos, Bradesco (BBDC4) caiu 1,5%, Santander (SANB11) recuou 1,6%, Banco do Brasil (BBAS3) teve queda de 1,53% e Itaú (ITUB4) encerrou o dia em baixa de 1,2%.

Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) recuaram 2,36% e 2,13%, respectivamente, acompanhando a desvalorização do petróleo. O petróleo Brent caiu 1,94%, enquanto o WTI teve queda de 1,94%. A commodity acompanha o aumento das preocupações com o nível da oferta após acordo entre membros da Opep e também com os efeitos econômicos da variante Delta do coronavírus, que está avançando pelo mundo.

Na contramão do mercado, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) subiram 3,45% e chegaram a disparar 7% na máxima do dia, com uma série de anúncios feitos pela empresa. Entre eles estão a aquisição da KaBum!, maior plataforma de games e tecnologia do país, por cerca de 3,5 bilhões de reais.

Em relatório, analistas do Credit Suisse avaliaram que o negócio é positivo para a empresa. “No e-commerce o caixa não é mais um grande diferencial. O uso correto desse caixa é o que faz a diferença. Acreditamos que o Magazine Luiza é beneficiado por essa tendência”, afirmam.

O Magalu anunciou ainda uma oferta subsequente de ações, que pode movimentar 3,5 bilhões de reais e um plano de expansão do número de postos de distribuição até 2023. Sua principal concorrente na bolsa, a Via (VVAR3), fechou o dia em queda de 0,88%.

Fora do índice, as ações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA, CBAV3) subiram 6,16% em sua estreia na B3. Em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), os papéis saíram a 11,20 reais, abaixo do piso da faixa indicativa de 14 reais.

Outra estreante da semana, a Smartfit (SMFT3) sobe 2,94%, em segundo dia de negociação na B3 e após subir mais de 30% ontem. Analistas apontam que a ação tem espaço para crescer conforme a economia vá reabrindo.

Maiores altas Maiores quedas Magazine Luiza MGLU3 3,45% CVC CVCB3 -3,54% CSN CSNA3 1,98% Pão de Açúcar PCAR3 -2,98% BTG Pactual BPAC11 1,80% SulAmérica SULA11 -2,63%

