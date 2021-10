Ibovespa cai 2% com temores fiscais e vai a 112 mil; dólar supera R$ 5,55

O recua nesta terça-feira, 19, em meio a preocupações sobre os impactos de uma possível extensão de gastos com programas sociais do governo federal. O movimento de queda ocorre na contramão do tom positivo no exterior, onde investidores seguem otimistas com os resultados corporativos do terceiro trimestre. Às 10h53, o principal índice da B3 recuava 1,97 para 112.134 pontos.

Além dos preços das , os temores fiscais afetam a apreciação do dólar no país, que já é negociado a 5,561 reais, em alta de 0,73%. Na máxima desta manhã, a moeda tocou 5,57 reais. A performance do real é a pior entre as principais divisas emergentes do mundo, que ganham valor perante o dólar, se recuperando das perdas da véspera.

"Notícias sobre a intenção do governo de estender o auxílio emergencial elevam a tensão nos mercados", diz em nota Ricardo Gomes da Silva, economista da Correparti. Segundo ele, o cenário é "propício ao aprofundamento dos riscos fiscais , com impactos diretos sobre o dólar e, consequentemente, sobre a inflação".

Nesta manhã, o Banco Central surpreendeu o mercado ao anunciar leilão de 500 milhões de dólares no mercado à vista. Mais cedo, a atuação do BC chegou a amenizar a valorização da moeda americana, que logo voltou a ganhar força.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o governo estuda pagar auxílios de 400 reais, com parte dos custos podendo ficar de fora do teto de gastos. Ainda de acordo com a Folha, ficou decidido que auxílio emergencial será descontinuado, mas o presidente Jair Bolsonaro tem pressionado sua equipe econômica para viabilizar a extensão dos pagamentos do Família. Como pano de fundo ainda estão as últimas declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se mostrou favorável aos gastos sociais em detrimento da disciplina fiscal.

As preocupações sobre o teto de gastos, os juros futuros são negociados em alta na B3. Nesta manhã, o DI com vencimento em janeiro de 2022 sobe 1,5% para 7,5%, enquanto o com vencimento em 2025 avança 2,6%, a 10,54%. "A curva de juros é o termômetro de risco. Toda vez que o Brasil vai no caminho de perder a credibilidade fiscal, o mercado vai pedir mais juros para emprestar dinheiro ao país. Então ativos de risco, como ações, vão sofrer", disse Jerson Zanlorenzi, head da mesa de do BTG Pactual digital, no morning call de hoje.

Destaques

Do lado das ações, investidores aproveitam para se desfazer de papéis que estiveram entre as maiores altas dos últimos dias. Na ponta negativa, as ações da Lojas Americanas (LAME4) despencam 5%, após terem disparado mais de 20% no último pregão. A forte valorização ocorreu depois que empresa anunciou que está estudando uma fusão com as Americanas (AMER3) antes de listar suas ações na Nasdaq.

Com a alta dos juros futuros, o mercado também penaliza ações com múltiplos mais elevados, como costumam ser as do setor de tecnologia, e ligadas à economia local. Entre as maiores perdas do Ibovespa estão Locaweb (LWSA3), Cielo (CIEL3), Unidas (LCAM3) e Yduqs (YDUQ3), com quedas de mais de 4%.

Na ponta positiva do índice, somente três ações operam em alta nesta manhã: Getnet (GETT11), IRB (IRBR3) e Engie (EGIE3), com respectivas valorizações de 4,1&, 0,96% e 0,14%.