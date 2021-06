Ibovespa cai com temores sobre variante da covid-19

O cai nesta terça-feira, 29, com cautela no mercado internacional sobre a variante delta do coronavírus e como serão seus efeitos em países com o ritmo de vacinação mais lento, como é o caso do Brasil. Às 11h14, o principal índice da B3 recuava 0,92% para 126.282 pontos.

Com a segunda morte confirmada pela variante da covid-19 no país, ligadas à reabertura econômica figuram entre as maiores quedas desde início de pregão. Na ponta negativa, estão ações de administradoras de shoppings centers, com destaque para as ações da BrMalls (BRML3), que recuam 3,3%. Multiplan (MULT3) , Iguatemi (IGTA3) e Aliansce Sonae (ALSO3) caem mais de 2%.

O movimento de queda também atinge ações de varejistas de moda, mais dependentes de lojas físicas. Esse é o caso dos papéis da Renner (LREN3) e C&A (CEAB3), que também operam no vermelho. Nesse contexto, CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) também caem.

Liderando as perdas do Ibovespa, estão as ações da BR Distribuidora (BRDT3), que caem cerca de 3,5% antes da oferta subsequente (follow-on, na sigla em inglês) que irá representar o total desinvestimento da Petrobras (PETR3/PETR4) na empresa.

O que alivia a pressão sobre o Ibovespa são as ações da Vale (VALE3), que avançam cerca de 1%, mesmo com a desvalorização do minério de ferro na China. As siderúrgicas CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GOAU4) chegam a subir mais e 2%.

No entanto, nenhum ativo do Ibovespa se valoriza mais do que as units do Banco Inter (BIDI11), que tocam 4% de alta.