Ibovespa opera estável descolado de altas em bolsas de NY; Sabesp dispara

O opera próximo da estabilidade nesta sexta-feira, 20, na contramão das altas do mercado americano, tendo no radar novas tensões políticas entre Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Às 13h13, o principal índice da B3 subia 0,24% para 117.442 pontos.

Mesmo no campo positivo, a alta da brasileira é inferior a apresentada no mercado americano, onde o S&P 500 sobe 0,6% e o Nasdaq, 0,9%, se recuperando das perdas desencadeadas pelo maior apoio à redução de estímulos monetários dentro do Federal Reserve. Na Europa, onde as bolsas vinham em queda desde o fim da madrugada, o Stoxx 600 entrou no campo positivo, acompanhando a melhora do mercado americano.

No radar dos investidores, ainda seguem as preocupações com a variante delta e seus potenciais efeitos econômicos. Outro ponto de atenção é o aperto regulatório da China. Nesta madrugada, o governo local aprovou nova lei de proteção de dados sobre empresas privadas, o que foi interpretado como mais uma punição ao ascendente setor de tecnologia chinês. Na bolsa de Hong Kong, o Alibaba, um dos maiores símbolos da nova economia chinesa, caiu 2,6%.

No Brasil, o mercado repercute as últimas movimentações do presidente Jair Bolsonaro, que, na última noite, entrou com pedido no STF para proibir a corte de abrir investigações sem o aval do Ministério Público. No mercado, a concepção é de que esses atritos são desnecessários e contraproducente diante do tamanho dos problemas fiscais. "Há um atrito cada vez maior entre o Bolsonaro e o STF. Os três poderes estão cada vez mais separados", diz Davi Lelis, especialista da Valor Investimentos.

Na bolsa, as da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, contribui para o leve movimento de alta, subindo 0,8%. A valorização é impulsionada pela recuperação do minério de ferro, que subiu 6% em Singapura, após ter afundado mais de 10% na madrugada anterior.

Apesar da desvalorização do minério de ferro, analistas do BTG Pactual Digital veem o patamar atual de 138 dólares por tonelada como muito saudável para as projeções de da Vale. "Nosso para a Vale é de um minério de ferro perto de 70 dólares para o . Ou seja, ainda tem lenha para queimar", disse Vitor Melo, analista do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta sexta.

Na liderança do Ibovespa, a Sabesp (SBSP3) dispara 10%, após o Rodrigo Maia, novo secretário de Projetos e Ações Estratégicas do estado de São Paulo, afirmar que pretende deixar encaminhada uma possível concessão ou privatização da companhia.

Com a melhora do ambiente externo, investidores passaram a aumentar posições em algumas das ações que mais sofreram com as recentes quedas da bolsa. Cogna (COGN3) e CVC (CVCB3), que vinham de fortes baias, sobem mais de 4% e 3%, respectivamente.

Na ponta negativa, o mercado segue penalizando ações de empresas ligadas ao consumo doméstico, pressionadas pela pior perspectiva fiscal e incertezas locais. Na lanterna do índice, a holding das Lojas Americanas (LAME4) cai 2,32%, enquanto a Magazine Luiza (MGLU3) cai 0,95%. As locadoras de veículos Unidas (LCAM3) e Localiza (RENT3) caem cerca de 2%.

Com maior presença no índice, os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) acompanham a desvalorização do petróleo no mercado internacional, sendo negociados em queda de 1%.