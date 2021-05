Ibovespa recua com NY à espera de ata do Fed

O abriu em queda nesta quarta-feira, 19, com investidores fugindo de ativos de risco com medo de que o FOMC (comitê de política monetária dos Estados Unidos) tenha abordado alguma cautela sobre a inflação na ata de última reunião, que será divulgada nesta tarde. Às 10h41, o principal índice da B3 caía 0,66% para 122.171 pontos.

O medo de inflação tem sido o principal tema do mercado desde abril, com os índices de preços subindo em ritmo acelerado no mundo inteiro. Na principal economia do mundo, a inflação anual já está em 4,2%. Embora os presidentes dos principais bancos centrais venham afastando qualquer possibilidade de aperto monetário, investidores temem que os estímulos tenham que ser cortados antes do esperado.

O próprio presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, já chegou a dar respostas dúbias, sinalizando a manutenção dos estímulos, mas alertando que não irá deixar a inflação superar "substancialmente" a meta de inflação de 2% ao ano. Embora o Fed tenha batido na tecla de que a inflação é apenas temporária, a forte recuperação da economia americana tem levantado dúvidas nesses aspecto. Por lá, setores como o de construção civil e varejo estão muito mais aquecidos do que no período pré-pandemia.

Referência para todas as bolsas do mundo, os principais índices americanos caem mais de 1%, com a pior performance sendo a do Nasdaq, que supera 1,5% de queda. Com maior concentração de empresas de tecnologia, o índice é o que mais vem sofrendo, com investidores temendo que a alta de juros retarde os projetos de crescimento do setor.

No Brasil, a inflação também preocupa. Divulgada nesta manhã, a segunda prévia do IGP-M de maio acelerou de de 0,26% na primeira prévia para 3,83%. O número ficou 36% acima das projeções de mercado de 2,81%. O IGP-M acumulado em 12 meses já supera 30%.

André Perfeito, economista-chefe da Necton, chama atenção para a diferença do Índice de ao Consumidor (que tem mais peso no IPCA) e o Índice de Preço ao Produtor (com maior participação no IGP-M). "Este deslocamento sugere que não estão conseguindo repassar a alta dos custos, apontando para a redução das margens de de maneira generalizada. Se isso se confirmar, investimentos podem ser comprometidos", afirma em nota.

Além da inflação, investidores brasileiros seguem atentos aos desdobramentos da CPI da Covid, que hoje tem a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Em meio às complicações do cenário externo, a CPI, contudo, volta a ser apenas um tema secundário nas mesas de negociação.

Destaques

Com investidores olhando para o copo meio-cheio, o que de Brasília tem chamado mais a atenção do mercado é o andamento do projeto de privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6). A expectativa é de que o texto seja votado na Câmara nesta quarta. Na , as da empresa estão entre as maiores altas do dia, com valorização superior a 2%.

Por outro lado, a principal ação do Ibovespa, a ação Vale (VALE3) cai quase 3%, após o preço do minério de ferro ter caído na China, e pressiona negativamente o índice. Com grande participação na mineradora, a holding do Bradesco, Bradespar (BPAR4), cai mais de 2%. Nessa mesma linha, os papéis de siderúrgicas apresentam fortes quedas, com CSN (CSNA3) Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) caindo mais de 3%.

Criptos

No radar dos investidores, também estão a forte queda do mercado de , com o Bitcoin recuando mais de 30% e a Ethereum (a segunda mais negociada) com desvalorização superior a 40%. O ETF de criptomoedas HASH11 cai 10% nesta manhã. O motivo de tamanha depreciação se encontra na Ásia. Segundo a AFP, nesta quarta, diversas instituições financeiras alertaram que criptomoedas "não são moedas verdadeiras" e falaram sobre os perigos de "especulação".