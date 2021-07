Ibovespa cai mais de 1% com pressão do exterior e queda da Vale

O recuou mais de 1% nesta terça-feira, 27, acompanhando o movimento negativo das bolsas internacionais. No exterior, dados da economia americana abaixo do esperado e dois pregões consecutivos de recordes em Wall Street deixam os investidores mais cautelosos nesta sessão, véspera de decisão monetária nos Estados Unidos.

O principal índice da B3 caiu 1,1%, aos 124.612 pontos. Na mínima, o Ibovespa chegou a recuar para os 123.670 pontos. O dólar comercial, por outro lado, encerrou a sessão em leve alta de 0,06%, negociado a 5,17 reais.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu 0,47%, após ser apresentado o crescimento de pedidos de bens duráveis de apenas 0,8% em junho, enquanto o mercado esperava por uma alta de 2,1%. O núcleo dos pedidos ficou em 0,3%, abaixo da expectativa de 0,7%.

O índice Nasdaq recuou 1,21% no pregão de véspera da divulgação dos resultados da Microsoft, Amazon e Alphabet. No mercado asiático, de tecnologia voltaram a registrar fortes perdas, com temores sobre interferência do governo chinês em gigantes do setor. Em apenas dois dias, as ações da Tencent Holding caíram 16%, em Hong Kong, e as da Alibaba, 12,3%.

Destaques de ações

As quedas de empresas de tecnologia no exterior são acompanhadas no mercado local, com os papéis da Locaweb (LWSA3) recuaram 3,93%, figurando entre as maiores desvalorizações do Ibovespa. A Totvs (TOTS3) caiu 2,67%.

Entre os principais componentes do índice, as ações da Vale (VALE3) caíram 2,08%, puxando o movimento de queda, mesmo com valorização do minério de ferro na China. A empresa irá divulgar balanço na noite desta quarta-feira, 28, após ter decepcionado em relatório de produção.

Do mesmo setor, as ações da CSN Mineração (CMIN3) fecharam o dia negociadas em queda de 0,33%. As siderúrgicas também recuaram, com Gerdau (GGBR4) caindo 3,59% e Usiminas (USIM5) registrando queda de 3,3%. As ações da CSN (CSNA3) caíram 1,01% antes da apresentação do resultado do segundo trimestre, marcada para esta noite.

Segunda empresa com maior participação no Ibovespa, a Petrobras (PETR/PETR3) recuou 0,43% e 1,17%, respectivamente, enquanto a PetroRio (PRIO3) despencou 4,27%, com o barril de petróleo sendo negociado próximo à estabilidade no exterior. O temor dos investidores é de que a variante delta impacte a demanda pela commodity.

Em meio ao cenário negativo, as ações da Unifique (FIQE3) estrearam em queda 5,35%, após terem sido precificadas a 8,60 reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O saiu próximo do piso da faixa indicativa de 8,41 reais.

Entre as ações do índice que terminaram o pregão no campo positivo, destacam-se as do setor de energia elétrica, com CPFL (CPFE3) subindo 1,89%, Copel (CPLE6), 0,66% e Energisa (ENGI11), 0,57%. Por outro lado, as ações da EDP Brasil (ENBR3) caíram 0,79%, após a empresa ter divulgado balanço na última noite. No segundo trimestre, a empresa teve receita líquida de 3,40 bilhões de reais, superando as estimativas de 3,12 bilhões de reais.

As ações da TIM (TIMS3), que também apresentou resultado do segundo trimestre na última noite, chegaram a subir 4,8% no início do pregão, mas perderam força e recuaram 0,78%.

No balanço do segundo trimestre, a TIM apresentou líquido de 681 milhões de reais, superando em mais de 100% as estimativas de 334,6 milhões de reais de lucro. Sua receita líquida ficou em 4,41 bilhões de reais, próximo dos 4,35 bilhões de reais esperados. Já a receita operacional da EDP bateu as estimativas, ficando em 3,40 bilhões de reais ante 3,12 bilhões de reais esperados.

