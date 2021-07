Ibovespa cai mais de 1% com temores sobre recuperação econômica

O recua nesta quinta-feira, 9, em meio a preocupações sobre o risco da disseminação da variante Delta do coronavírus mitigar o a recuperação da economia global. Dados econômicos mais fracos do que o esperado também reforçam a leitura mais pessimista no mercado. Às 10h42, o principal índice da B3 caía 1,71% para 124.852 pontos.

O movimento de queda da brasileira ocorre em linha com a aversão ao risco do mercado internacional. No exterior, todos os principais índices de operam com queda superior a 1%. Nos Estados Unidos, o Russell 2000, mais dependente da economia local, recua mais de 2%, enquanto investidores seguem aumentando posição em títulos do Tesouro americano e em dólar.

O movimento de queda das bolsas americanas ocorre um dia após os índices S&P 500 e Nasdaq renovarem suas máximas históricas, impulsionados pela ata do Federal Reserve, considerada mais "dovish" do que o esperado. "A variante Delta explica o mercado mais preocupado com a recuperação econômica no segundo semestre. As bolsas, quando estão trabalhando nas máximas, precisam apenas de um pequeno catalizador para uma realização de lucros", disse Bruno Lima, analista-chefe de do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta quinta.

No Brasil, a moeda americana sobe pelo oitavo pregão consecutivo, sendo negociada acima de 5,25 reais. A alta do dólar contra moedas emergentes se acelerou ainda mais após a divulgação dos pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos. Por lá, foram registrados 373.000 pedidos ante a expectativa de 350.000.

Abra sua conta no BTG Pactual Digital e invista com o maior banco de investimentos da América Latina

Após o dado pior do que o esperado, a índice Dxy, que mede a variação da moeda americana contra divisas desenvolvidas, estendeu o movimento de queda, com investidores optando por outras moedas, como o iene e o euro, dado os sinais negativos da economia americana.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, informou nesta manhã a a mudança da meta de inflação de "abaixo de 2%" para 2%, permitindo um avanço temporário para acima do patamar estabelecido. Na prática, a medida deve abre espaço para que a política de estímulos do BCE seja mantida por mais tempo. Em maio, o núcleo do índice de ao consumidor bateu 1% na Zona do Euro.

"Sabemos que 2% não estará constantemente na meta, pode haver algum desvio moderado e temporário em qualquer direção desses 2% e isso está certo. O que nos preocupa é qualquer desvio sustentável, durável e significativo da meta e que exija ação enérgica", afirmou a presidente do BCE.

Destaques da bolsa

Na bolsa brasileira, todas as ações do Ibovespa chegaram a operar em queda no início do pregão, com apenas algumas se recuperando do movimento de queda. Entre as ações com maior peso no índice, as da Vale (VALE3), da Petrobras (PETR3/PETR4) e dos grandes bancos seguem no campo negativo, com depreciações superiores a 1%, exercendo pressão negativa sobre os negócios.

As quedas são ainda maiores entre as siderúrgicas. Impactadas pela desvalorização de 2,9% do minério de ferro na China, as ações da CSN (CSNA3) caem cerca de 5%, enquanto Usiminas (USIM5) e Gerdau (GOAU4) caem mais de 3%.

Entre as poucas ações que operam no campo positivo, estão as da Suzano (SUZB3), que se beneficiam da alta da moeda americana, dada a sua receita dolarizada.

IPCA

Além das preocupações externas, investidores brasileiros repercutem a divulgação do IPCA de junho, que saiu abaixo do esperado, apontando para uma alta mensal de 0,53%, enquanto o consenso era de uma alta de 0,59%. Com a inflação abaixo das estimativas, o juro futuro com vencimento em setembro é negociado em leve queda na B3, com investidores reduzindo as expectativas de uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, no início de agosto.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME