Ibovespa cai pelo 3º dia seguido e vai a 102 mil pontos; Inter desaba 8%

O cai nesta quarta-feira, 5, pelo terceiro pregão consecutivo, em meio às perspectivas de juros mais altos na economia brasileira, que se refletem na alta das taxas do DI futuro nesta manhã. Com a queda de hoje, o índice vai ao pior nível desde o início de dezembro, quando chegou à casa dos 100.000 pontos. O dólar, por outro lado, apresenta leve queda, após dois pregões de fortes altas.

Às 10h40:

Ibovespa: - 0,69%, 102.798 pontos

Dólar: - 0,46%, 5,664 reais

Investidores também seguem à espera da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que irá sair no fim desta tarde. Nos Estados Unidos, os índices futuros apresentam leves perdas, após o Dow Jones ter estabelecido um novo recorde de fechamento no pregão anterior. Já o Nasdaq, que caiu mais de 1% em meio a temores sobre aperto monetário nos Estados Unidos, volta a liderar as quedas do mercado americano, recuando mais de 0,3%.

Stoxx 600 (Europa):+ 0,13%

S&P 500 futuro (EUA): - 0,08%

Apesar da maior cautela nas Américas, a Europa dá continuidade ao rali de início de ano, com as bolsas da Alemanha e França subindo mais de 0,50% em meio à expectativa de que os efeitos econômicos da variante Ômicron sejam limitados. Dados divulgados nesta manhã nos Estados Unidos revelaram que, apesar da explosão de novos casos no país em dezembro, foram criados 807.000 empregos privados no mês, mais do que o dobro dos 400.000 novos postos de trabalho esperados.

Na brasileira, a maior cautela sobre o setor de tecnologia impacta as de bancos digitais, como Inter (BIDI11) e Banco Pan (BPAN3) e de software, como a Locaweb (LWSA3). Varejistas também apresentam fortes quedas nesta manhã, pressionada pela alta dos juros futuros, que também tem influenciado as perspectivas de crescimento e consumo doméstico.

Banco Inter (BIDI11): - 8,64%

Americanas (AMER3): - 4,37%