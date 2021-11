Ibovespa sobe com busca por barganhas e se afasta de pior patamar do ano

O sobe 0,41% para 103.369 pontos, nesta quinta-feira, 18, com investidores em busca de barganhas, após o índice encerrar a última sessão em seu pior nível do ano. O movimento de alta não é ainda mais expressivo devido à desvalorização do setor de mineração e siderurgia, pressionado pela queda de mais de 4% do minério de ferro na China.

A Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, cai 2,74%, enquanto as siderúrgicas Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) caem mais de 3%, entre as piores performances do índice. A Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco com posição relevante na Vale, segue o mesmo ritmo.

Do lado positivo, investidores aproveitam para aumentar posição em que estiveram entre as piores performances dos últimos pregões, como as do setor de construção. Entre as maiores altas do dia estão os papéis da MRV (MRVE3) e EzTec (EZTC3), com altas de mais de 4%. Do mesmo setor, JHSF (JHSF3) sobe mais de 3%.

A maior valorização do índice, no entanto, estão com as ações da Méliuz (CASH3), que disparam 9,16%, ainda refletindo o resultado do terceiro trimestre da empresa, apresentado na noite de terça-feira. Na véspera, os papéis da fintech esteve entre os únicos do índice que fecharam em terreno positivo. Outra fintech, o Banco Pan (BPAN4), avança 5,35%.

Além da maior busca por ativos descontados, contribui com o tom positivo o movimento de alta dos índices futuros americanos, com investidores ainda repercutindo os balanços corporativos. Por lá, o principal destaque é o setor de tecnologia, com o índice Nasdaq subindo 0,61%, após resultado melhor que esperado da Nvidia.

Nos Estados Unidos, investidores também repercutem os dados de pedidos semanais de seguro desemprego que ficaram em 268.000, acima dos 260.000 esperados. Ainda assim, o número ficou abaixo do apresentado na semana passada, que foi revisado para 269.000 pedidos.

Apesar do tom levemente positivo nas bolsas, o mercado de câmbio volta a refletir a maior cautela de investidores internacionais, com o dólar se valorizando frente às principais moedas emergentes. No Brasil, a moeda americana é negociada em alta de 0,66%, a 5,561 reais.