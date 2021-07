Ibovespa cai puxado por ações de commodities; dólar sobe e toca R$ 5,30

O cai nesta terça-feira, 20, em meio ao ambiente misto no exterior, com investidores ainda preocupados com os efeitos econômicos da variante delta do coronavírus. No mercado internacional, os principais índices de chegaram a esboçar uma recuperação das fortes quedas do dia anterior, mas perderam força ainda pela manhã. Às 10h30, a queda do Ibovespa era de 0,59% para 123.670 pontos.

O movimento de baixa é impulsionado pelas ações de commodities, que têm os maiores pesos do índice e são negociadas em queda.

Com a maior participação do Ibovespa, as ações da Vale (VALE3) caem 1,6%, após a empresa ter apresentado seu relatório de produção do segundo trimestre, que ficou abaixo das expectativas de mercado. No período, a empresa aumentou em 12% sua produção de minério de ferro para 75,7 milhões de toneladas, mas ficou abaixo do consenso de 78 milhões de toneladas. Embora a empresa tenha mantido a previsão de produção entre 315 e 335 milhões de toneladas, o número mais fraco tem levado investidores a reduzir suas estimativas para o piso do guidance.

Com o segundo maior peso índice, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) acompanham a desvalorização do petróleo e caem cerca de 1,7%. No início da semana, o petróleo brent, referência para a política de da estatal, teve desvalorização superior a 6%, com incertezas sobre o nível da demanda e certeza de maior oferta após membros da OPEP chegarem a um acordo para o aumento da produção. Nesta terça, a commodity cai 1,5%.

Entre os grandes bancos, Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4) Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) recuam cerca de 0,5%.

Em meio à cautela no mercado internacional, o dólar volta a subir frente ao real nesta terça, chegando a ser negociado a 5,30 reais. O movimento, por outro lado, reforça as apostas em empresas exportadoras. Entre os frigoríficos, JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) são destaques, com respectivas altas de 3,5% e 2,23%.

Entre as maiores altas também estão as ações da holding das Lojas Americanas (LAME4), subindo 3%. Por outro lado, as ações da Americanas (AMER3, junção das operações físicas das Lojas Americanas com a B2W) têm seu segundo dia de queda, recuando 1,8%. Os papéis estiveram entre as maiores perdas do Ibovespa na última sessão, que marcou a estreia das ações AMER3 na - e a saída da BTOW3, antigo código da B2W.