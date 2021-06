Ibovespa cai puxado por bancos; Vale segura os 129 mil

O registra leve queda nesta sexta-feira, 25, com investidores digerindo recentes dados de inflação e à espera da entrega da segunda parte da reforma tributária ao Congresso. Às 11h30, o principal índice B3 caía 0,34% para 129.078 pontos.

Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones e S&P 500 operam em alta, impulsionados pelos avanços nas negociações sobre o pacote de infraestrutura proposto pelo presidente Joe Biden. Já o índice Nasdaq apresenta leve queda, com a alta dos rendimentos dos títulos americanos de 10 anos.

O movimento ocorre após a divulgação do índice de de consumo pessoal, que teve alta de 3,6%. O dado é tido como referência para a política de juros do Federal Reserve e um aperto monetário antes do esperado poderia prejudicar principalmente de tecnologia, mais presentes no índice.

No Brasil, o IPCA referente à primeira metade de junho ficou levemente abaixo das expectativas, apontando para uma alta anual de 8,13%.

Na , as ações da Vale (VALE3) e de siderúrgicas são destaques positivos, após nova alta do minério de ferro, e impedem uma queda mais significativa do Ibovespa. Com a maior presença do índice, as ações da mineradora sobem 1,7%, enquanto a Bradespar (BRAP4), com participação na Vale, lidera as altas do índice, subindo quase 4%.

Por outro lado, as ações de grandes bancos são negociadas em queda e pressionam negativamente o Ibovespa. Investidores também aproveitam o ambiente misto para realizar lucros em ações ligadas à reabertura da economia, que estiveram entre as maiores altas das últimas semanas. Papéis de shoppings centers, companhias áreas, concessionárias de rodovias e de conglomerados de educação são negociados em queda nesta sexta.